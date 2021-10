Un córner borra la sonrisa armera

Alguna vez tenía que pasar y el final de la excelente trayectoria que había emprendido el Eibar llegó en el peor sitio posible, en casa de uno de los principales rivales en la lucha por conseguir el ascenso. Lo peor es que una vez más el conjunto azulgrana pecó de un error recurrente a la hora de defender un córner y después no tuvo capacidad alguna para reaccionar.

Siendo los dos equipos con mayor presupuesto de la categoría, ambos se han marcado la exigencia de llegar a lo más alto de la clasificación y, viendo que tanto el Almería por delante y Las Palmas y la Ponferradina por detrás han pisado el acelerador en esta decimotercera jornada, ninguno se podía permitir ver rotas sus respectivas dinámicas positivas. Era innegable que el enfrentamiento entre los dos colosos prometía emociones y goles.

Pero como suele ocurrir entre equipos de similar potencial, el excesivo respeto y temor que se mostraron desde el inicio provocó una primera mitad de ritmo contenido, en la que, sin embargo, el conjunto armero logró presentarse con mayor peligro en el área contraria, aunque sin mucho acierto y un exceso de precipitación. Porque al margen del remate que Stoichkov que se le fue desviado en posición franca y otro de Expósito que Roberto despejó con su manopla, el resto de las tentativas de los azulgranas fueron desde fuera del área, cuando por ejemplo Javi Muñoz podía haberse adentrado en el área en lugar de apresurarse a lanzar desde lejos.

Al menos, los de Garitano parecían seguir manteniendo su consistencia defensiva, sin pasar más apuros que en un remate de Nacho que Yoel no tuvo muchos problemas en rechazar y un centro de Toni Villa poco antes del final del primer round que acabó convirtiéndose en un remate con mordiente que la zaga azulgrana despejó.

2 Valladolid Roberto; Luis Pérez, Joaquín, El Yamiq, Nacho (Olaza, min. 84); Plata (Toni Villa, min. 38, Aguado (San Emeterio, min. 76), Roque Mesa, Plano (Kike, min. 76); León (Cristo, min. 84), Weissman 0 Eibar Yoel; Burgos, Sergio (Sielva, min. 76), Venancio; Correa, Javi Muñoz (Aketxe, min. 86), Expósito, Tejero; Corpas (Quique, min. 66), Stoichkov (Rahmani, min. 76), Leschuk Goles: 1-0, El Yamiq, min. 68. 2-0, Toni Villa, min. 81.

Árbitro: Hernández Maeso (C.T. Extremeño) amonestó con cartulina amarilla a Aguado y al visitante Quique

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 13 en LaLiga SmartBank disputado el domingo 31 de octubre de 2021 en el Estadio José Zorrilla ante 13.322 espectadores

De la calma a la tempestad

La satisfacción por haberse sentido ligeramente superior al Valladolid hasta el descanso duró exactamente lo que tardó en reanudarse el choque, puesto que desde el mismo momento en el que el colegiado pitó el inicio de la segunda parte de la pelea, quedó patente la mayor convicción de los pucelanos por hacerse con los tres puntos en juego.

Pese a respirar aliviados porque el remate de Sergio León no encontró su objetivo, los armeros no sabían que la lluvia que cayó sobre Zorrilla se iba a transformar en una tempestad que le asoló. Y cómo no, un saque de esquina supuso el principio del fin de la excelente racha. Si De Blasis con su escasa estatura ya consiguió abrirse hueco en el partido anterior en Ipurua ante el Cartagena, El Yamiq, con su 1,92 metros de envergadura cabeceó aún con mayor facilidad el córner que Óscar Plano envió de manera impecable hasta el corazón del área.

El técnico azulgrana, que instantes antes ya había dado entrada a Quique González, movió el banquillo para buscar una rápida reacción de su equipo, pero salvo un flojo remate de Stoichkov que Roberto atrapó sin apuros, el que buscó y encontró a la contra el gol que le dio la tranquilidad definitiva fue el Valladolid. La rápida acción cogió a los eibarreses a contrapié y Toni Villa, con mucha serenidad, definió a la perfección el pase lateral que Weissman desde la derecha.

Y aún pudo ser peor, ya que el atacante israelí estuvo a punto de poner el broche de oro a su gran actuación con una acrobática semichilena escupida por el larguero.

No hay tiempo para lamentaciones, porque el miércoles llega a Ipurua un Oviedo liderado por un Borja Bastón que ayer anotó el doblete de la victoria astur sobre el Málaga.