S.D. Eibar Sin conformismo, a por el máximo de puntos Orellana protege el balón ante la presión del ahora central Sergio Álvarez en Atxabalpe. / M. ASKASIBAR Los armeros lucharán por ganar ante un Betis que llega en horas bajas J.A. REMENTERIA EIBAR. Sábado, 4 mayo 2019, 13:19

El Eibar recibe mañana (14.00 horas) en Ipurua al Betis, un rival en horas bajas del que no se puede fiar debido a la calidad de su plantel. En este tramo final Mendilibar quiere el máximo de sus jugadores a los que les pide que no bajen los brazos, «no me vale con lograr el objetivo del club, hay que intentar quedar lo más arriba posible». El técnico adelantó ayer que el delantero Kike García podría estar listo para jugar, si así lo requiere, con una máscara, tras la rotura de los huesos propios de la nariz que sufrió durante el partido ante el Huesca del pasado 23 de abril. Solo tiene 17 jugadores ante las numerosas bajas y completará la convocatoria con el jugador del filial Marí.

«Tenemos la opción de adelantar posiciones si ganamos el partido del domingo. Podemos perder los tres partidos, pero que no sea por bajar los brazos y porque nuestras cabezas estén más en las vacaciones que en el juego. Nos faltan tres partidos y espero que podamos competir bien y quedar en una muy buena clasificación. En mi mano está que no exista la relajación. No me vale con cumplir el objetivo principal del club, si podemos ganar posiciones, mucho mejor. Es mejor quedar el noveno que el décimo». Sobre el Betis manifestó que «es un buen equipo, tiene muy buenos futbolistas. En las últimas jornadas sus resultados no han sido buenos, pero su idea es clara sobre cómo jugar al futbol y eso no creo que lo vayan a cambiar. Han tenido momentos de muy buen fútbol en todas las competiciones. ¿Por qué no van a hacerlo aquí? Estamos nosotros para intentar que no hagan buen fútbol e intentar ganarles».

A los armeros les quedan tres partidos contando con el choque de mañana. A su conclusión, tendrán que pensar en el desplazamiento a Villarreal y la despedida en Ipurua enfrentándose al Barcelona. Un temporada que quedará cerrada para los armeros el fin de semana del 18 y 19 de mayo, y que el máximo responsable del banquillo de Ipurua la valora con nota alta, «creo que hemos hecho una muy buena temporada, aunque hasta última hora estamos pendientes de si libramos o no la categoría. En cuanto a juego ha estado bien y eso es lo bueno del equipo, que no hemos echado de menos a gente importante que ha estado mucho tiempo sin jugar. Lo estamos sacando adelante y eso hace fuerte al equipo. El que sale, normalmente lo hace bien». El técnico de Zaldibar tiene motivos para estar satisfecho, ya que ha logrado con creces las metas puestas por el club en cada una de las temporadas en las que ha estado al frente del proyecto armero. Mendilibar fichó en la 15/16 hasta ahora, que acaba con la 18/19. Preguntado por su continuidad o no, señala que «estamos en camino de poder hablar. No sé si llevará mucho o poco tiempo». Al mismo tiempo, admite que está contento en el Eibar, «siempre he dicho lo mismo, que estoy contento, que mi familia está bien, no me importaría seguir». La renovación del míster es una de las prioridades del Consejo.