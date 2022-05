Cola de aficionados armeros en Ipurua para hacerse con entradas para Leganés

Una gran cola de unos cien aficionados del Eibar ha esperado pacíentemente desde primer hora de la mañana a que abriense las puertas de la tienda Orsaixan en Ipurua, para hacerse con unas entradas de las 500 mandadas por el Leganés y que se han puesto a la venta a 15 euros para ese duelo trascendental que tiene el cuadro armero este sábado a partir de las 21.00 horas en Butarque. Se ha dado el caso de los seguidores Jon Guridi y Jonatan Hernández que han estado desde las 6.30 horas de la mañana para hacerse con las primeros billetes. «Cuando he finalizado el turno de noche, me he duchado y me he acercado a Ipurua. Le he llamado a mi cuñado Jonatan para que se acercara», afirma Jon que es un conocido aficionado del Eibar. La afición está ilusionada, sabe que el Eibar se juega mucho ante el Leganés.

Debido a la trascendencia del encuentro, el club pondrá autobuses gratis para que los aficionados puedan desplazarse a Leganés y los aficionados interesados en viajar en autobús deberán apuntarse en Viajes Premier Class, Agencia Oficial del Eibar, una vez adquirida su entrada. El plazo concluye este jueves a las 19.00 horas. Cada aficionado podrá comprar un máximo de cuatro entradas, que serán nominativas.

Los autobuses saldrán el mismo sábado de la estación de autobuses de Ego-gain a las 08:00 de la mañana, y regresarán a Eibar a la conclusión del partido.