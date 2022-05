Primera Iberdrola Las chicas del Eibar fían la permanencia a una carambola Las armeras no han podido pasar del empate este mediodía ante el Villarreal (1-1) y necesitan ganar sus dos partidos restantes y confiar en que el Valencia caiga la próxima semana ante el Real Madrid

Una carambola. Es a lo que se agarran las chicas del Eibar a falta de dos jornadas para el término de la temporada en la Liga Ibredrola. Y es que este mediodía las armeras no han podido pasar del empate ante el Villarreal (1-1), resultado que les mantiene en puestos de descenso pero ya sólo con dos jornadas por delante. Sea como fuere, las de Jordi Ferrón siguen cofiando en un milagro que pasa por ganar sí o sí sus dos restantes choques ante el Atlético y el Valencia, además de esperar a que las ché no sumen ante el Real Madrid. Difícil, muy difícil, pero no imposible.

Hoy Unbe ha vivido un duelo a vida o muerte en el que tanto Eibar como Villarreal se jugaban sus opciones de permanencia en la máxima categoría. Las de Ferrón han comenzado adelantándose en el marcador a la media hora de juego gracias a que Kundananji ha aprovechado una asistencia de Altonaga para batir a Del Toro, meta del conjunto amarillo. Sin embargo, a falta de cinco minutos para el final, cuando todo apuntaba a una victoria esperanzadora para las armeras, Guijarro no ha perdonado y ha establecido las tablas. El gol ha sido un duro golpe para las locales, que no han tenido tiempo de reacción. El empate final ha avivado las urgencias de las locales y, mientras que ha supuesto la salvación matemática para las visitantes.

Con todo, mientras hay vida hay esperanza y el Eibar se aferra a las escasas opciones que tiene aún de mantenerse un año más en la Primera Iberdrola. Todo pasa por ganar primero a un Atlético que se juega su presencia en puestos Champions, y después a un Valencia que precisa un punto más para la salvación (en la la ida derrotó a las armeras por 2-0). Pero no sólo, ya que las chicas del Eibar no dependen de sí mismas y necesitan además que las levantinas no sumen en su próximo choque ante el Real Madrid.