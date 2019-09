SD Eibar Un chasco que saca a flote las lagunas del Eibar Inui se lamenta mientras los jugadores del Espanyol celebran uno de los dos tantos que marcaron el domingo en Ipurua. / ASKASIBAR La escasa producción ofensiva y la facilidad para recibir goles resumen el inquietante estreno del Eibar en Ipurua LETIZIA GÓMEZ Martes, 17 septiembre 2019, 07:33

Nadie, y menos el Eibar, puede da por ganado ningún encuentro antes de jugarlo, pero la derrota ante el Espanyol y, en especial la forma en la que se produjo, ha supuesto un desencanto mayúsculo para una masa social armera que confiaba en que la vuelta del equipo al remozado Ipurua le ayudaría a estrenar el capítulo de victorias que tanto se resiste. El inexplicable descalabro sufrido escasos segundos después de que Ramis abandonara el campo fundido pero satisfecho tras marcar un gol que había encarrilado el partido, requiere una profunda reflexión que ayude a encontrar el camino para salir del atolladero.

No hay que escarbar demasiado para detectar los problemas que han conducido al cuadro eibarrés a la penúltima posición, sin una sola victoria que llevarse a la boca. La fragilidad defensiva es un mal endémico que en campañas anteriores se ha logrado compensar con una producción ofensiva a la que se le conseguía sacar un gran partido, pero las primeras cuatro jornadas del campeonato han sacado a relucir las dificultades que los de Mendilibar están teniendo para generar ocasiones.

Sin un hilo conductor

Pero el problema de base no radica tanto en la defensa o el ataque, sino en la ausencia de una figura que ejerza de hilo conductor entre las dos líneas. Es evidente que la marcha de Joan Jordán ha supuesto un golpe en la línea de flotación del equipo, porque el catalán se había hecho cargo de esa responsabilidad, no sin antes haber dispuesto de un año de aprendizaje junto a Dani García. Probablemente, el excapitán se removía en su asiento en la tribuna principal del estadio armero al ver el agujero creativo que evidenciaba su ex equipo en la zona que él ocupó durante las seis temporadas que militó aquí.

Edu Expósito no ha tenido el privilegio de que nadie le haya guiado en su llegada al Eibar procedente del Deportivo y necesita tiempo, tanto para asumir todos unos conceptos que estaban muy mecanizados, como para adquirir a confianza necesaria para dibujar un juego vertical en lugar de en horizontal, que es precisamente lo que ocurrió ante el Espanyol.

Será entonces cuando el conjunto azulgrana pueda volver a profundizar sus llegadas a través de sus flancos, otra de las armas de los de Ipurua que aún siguen encasquilladas, aunque la reaparición de Cote y la mayor seguridad que va ganando el joven Tejero sí que permitieron ver algunas acciones que se asemejan a la incisiva propuesta de juego que tanto hizo disfrutar en el pasado ejercicio.

Los delanteros, sin gol

Tampoco deja de resultar preocupante que la presencia de los cuatro delanteros que componen el plantel esté pasando prácticamente desapercibida. Solo Charles, que marcó el primero de los dos goles con los que el Eibar puso en apuros al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, ha podido estrenar su capítulo anotador. Los otros tres, que también han dispuesto de minutos, aunque de manera desigual, apenas han tenido siquiera oportunidades claras para poder inaugurar su cuenta. Mendilibar ha probado con todos, y por ahora ninguno le ha convencido.

Curiosamente, los otros tres goles que figuran en el casillero eibarrés los han conseguido tres de los cinco centrales que el de Zaldibar tiene bajo su mando, y para colmo ninguno de ellos ha servido para sumar, puesto que el único punto conquistado de los doce posibles se logró gracias al trabajado empate a cero firmado en El Sadar en la segunda jornada.

Ventajas dilapidadas

A todos estos problemas se suma el hecho de que el Eibar está siendo incapaz de salvaguardar los tesoros que encuentra. En la primera jornada en Mallorca se vino de vacío después de que un gol en propia puerta de Paulo Oliveira dejara sin valor el tanto que el propio portugués había conseguido en el inicio de la segunda mitad para empatar un partido con muchas lagunas.

Tras lograr mantener la portería a cero en El Sadar, el conjunto azulgrana pareció ver la luz cuando endosó dos goles al Atlético ante su público antes de que se cumplieran los primeros 20 minutos de juego, pero los errores defensivos le penalizaron con una remontada en contra cuando más duele, cuando el reloj ha consumido el tiempo reglamentario.

El varapalo escoció, pero al menos la imagen que dejó la escuadra eibarresa fue esperanzadora, al contrario de lo que sucedió el domingo cuando el nuevo escenario armero estaba preparado para festejar una exitosa función.

La visita del sábado al Ciutat de Valencia, un campo en el que nunca se ha ganado, no llega precisamente en el momento más idóneo, por no mencionar las dos siguientes citas consecutivas que le esperan al Eibar en Ipurua antes de dar carpetazo a este mes de septiembre, pero si algo ha demostrado este equipo estando bajo la batuta de Mendilibar es que se crece ante las adversidades. Ha logrado cuatro permanencias que merecen más que un mínimo de confianza.