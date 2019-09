SD Eibar Charles es el único delantero que ha visto portería rival Charles es el único ariete armero que ha visto gol. / M. ASKASIBAR Los defensas Oliveira, Arbilla y Ramis son los autores de tres de los cuatro goles que ha marcado el Eibar hasta ahora J.A. REMENTERIA EIBAR. Jueves, 19 septiembre 2019, 07:18

La delantera del Eibar no se ha prodigado en este inicio de liga precisamente por estar entonada cara al gol, solo ha marcado Charles, lo hizo para colocar el 0-1 en el Wanda Metropolitano. El resto de componentes del flanco ofensivo están de secano: Enrich, Kike García y Quique González aún no han visto puerta. De los cuatro goles que lleva marcados el once de Mendilibar, solo un ariete los ha materializado, el resto han sido tres defensas, casos de Oliveira que igualó en Mallorca; Arbilla que sumó el segundo gol azulgrana ante el Atlético de Madrid y Ramis para adelantar a su equipo ante el Espanyol. La inspiración corre a cargo de los defensas hasta el momento. No puede presumir el Eibar por ahora de una delantera con olfato de gol, cada uno de ellos ha tenido un protagonismo definido. Enrich es con quien más ha contado Mendilibar, con 220 minutos, le sigue Kike García con 207, Charles con 180 y Quique González con 23 minutos. Es obvio que las cuatro primeras jornadas no han sido fructíferas como se esperaban en todos los sentidos, ni en resultados ni en la búsqueda de ese juego que le caracteriza a los armeros.

Por contra, el Levante rival este sábado del cuadro eibarrés, el Levante, sí puede presumir de una línea delantera con capacidad de gol. Sus cuatro delanteros del equipo, todos han visto puerta, casos de Morales, Mayoral, Sergio León y Roger por partida doble, han 'mojado' en las cuatro primeras jornadas. De los seis goles a favor que lleva el cuadro valenciano, cinco han sido obra de estos hombres que juegan en punta.

El desplazamiento al Ciudad de Valencia no dejar de ser una nueva oportunidad para un Eibar que buscará la victoria ante un Levante que lleva seis puntos y se halla en la zona tranquila de la tabla. El senegalés del Eibar, Pape Diop, quien jugara entre 2012 y 2015 en las filas del Levante, advierte sobre este choque que «con poco te puede hacer daño porque tiene gente muy rápida arriba, delanteros que te pueden hacer daño cuando tienen espacios. Intentarán hacernos daño cuando nuestras líneas estén muy adelantadas». El Eibar se presentará en un escenario donde nunca ha ganado en sus visitas en Primera.