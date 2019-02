Entrevista Charles Dias: «Estoy disfrutando como un niño y cuando se está bien en un sitio, no vale la pena cambiar» Charles Días posa ayer por la mañana en el campo de Atxabalpe. / ASKASIBAR El delantero brasileño no se olvida de compartir con sus compañeros el mérito de la excelente racha que lleva con sus doce goles LETIZIA GÓMEZ Miércoles, 20 febrero 2019, 08:16

Charles Días está encantado. Y no es para menos. A sus casi 35 años está viviendo el mejor momento de su dilatada carrera como profesional después de enlazar nueve goles en los últimos ocho partidos. Sabe que el éxito es volátil, que hay que disfrutarlo cuando viene y que no se consigue solo y por eso mismo tiene muy presente que es compartido con todos sus compañeros, la familia del Eibar.

- Ha alcanzado la docena de goles. ¡Está que se sale!

- Estoy haciendo una muy buena temporada tanto yo como el equipo, pero hay que mantener los pies en el suelo porque puede cambiar en cualquier momento. Este es el camino a seguir. Estoy así también por los compañeros que tengo al lado, porque la verdad es que aprietan una barbaridad.

- Nadie aprieta tanto como el Eibar. Eso es al menos lo que dicen las estadísticas.

- La verdad es que la presión la practicamos muy bien, tanto entrenando como jugando. Somos un equipo que nos gusta mucho jugar en campo rival y lo hacemos con mucha intensidad.

- Los delanteros tienden a funcionar por rachas y de diciembre a ahora ha anotado nueve tantos en Liga y otro más en Copa.

- Es una buena racha, es verdad, pero insisto en que mantener la cabeza fría porque si algo me ha enseñado la experiencia es que las rachas van y vienen.

- Y sin embargo hasta hace bien poco no era titular y Mendilibar le utilizaba más como revulsivo.

- Al míster le he convencido porque, si no, no estaría aquí. Unos jugadores juegan más y otros menos pero es algo que hay que respetar. Siempre he sido una de sus opciones y siempre me he sentido valorado.

Nombre Charles Días. Naciemiento Belem, Brasil, el 4 de abril de 1984. Inicios Comenzó su carrera en las categorías inferiores del Santos F. C. y el Tuna Luso Brasileira, antes de fichar por el C. D. Feirense portugués en la temporada 2001-02. Trayectoria en España Pontevedra (2004-10), Córdoba (2010-12), Almería (2012-13), Celta (2013-15) y Málaga (2015-17). Llegada al Eibar Llegó para una temporada en julio del 2017 y el pasado verano renovó por otro año.

- Los periodistas venimos insistiendo en que está en el mejor momento de su carrera. ¿Lo ve así también?

- Puede ser una de las mejores temporadas que estoy haciendo a nivel de goles, pero a nivel de fútbol la verdad es que estoy disfrutando muchísimo este año. Sí que hubo temporadas en las que quizás no metí tantos goles, pero también me sentí importante. No hay que ser valorado solo por los goles que marcas, sino por todo, por cómo juegas y cuando no juegas, también.

- Está a seis goles de igualar el récord de tantos en una misma temporada que estableció Borja Bastón. ¿Se ve capaz de superarlo?

- No lo sabía, pero tampoco pienso en eso. Llevo 12 goles y lo importante es que el Eibar consiga el objetivo, que es la permanencia. Yo trataré de marcar más goles para lograrlo, pero no me marco metas. Voy a seguir trabajando igual que ahora, porque con trabajo las cosas llegan.

- Bastón también tuvo a su lado a Enrich.

- Es que el fútbol es un deporte de equipo y los logros no son solo de uno, sino de todos. Aquí trabajamos todos a muerte en los entrenamientos y en los partidos, y juega el que el míster cree que está mejor.

- Los jugadores están disfrutando y también están haciendo disfrutar, pero las victorias están carísimas.

- Esto es la Primera División, la mejor Liga del mundo y este año está todo muy apretado, tanto por arriba como por abajo. Nunca había visto un campeonato tan igualado.

- ¿Cómo se explica tanta igualdad cuando las diferencias presupuestarias siguen siendo abismales?

- Eso es lo bonito del fútbol. Los equipos pequeños están creciendo cada vez más y los jugadores también han mejorado mucho. El Eibar está haciendo una grandísima temporada y esperemos mantener este ritmo hasta el final.

- En abril va a cumplir 35 años. ¿A qué se debe la revolución que se está produciendo entre los más veteranos?

- Quizás es porque nos cuidamos más, porque tenemos la cabeza más asentada, al menos yo. Ahora somos más familiares y el descanso es muy importante.

- ¿Los 30 son los nuevos 20?

- Ojalá (Ríe). Es bonito ver que los viejos rockeros seguimos ahí dando guerra, tanto yo, como Jorge Molina, el propio Aduriz...

- No se tiene que ir tan lejos, en el Eibar están Asier, Ramis, Pedro León, Orellana... y todos han vivido una nueva explosión aquí.

- De ellos soy el más joven (recuerda entre risas). Quizás sea porque el míster nos cuida muchísimo a los veteranos.

- ¿Qué tiene Mendilibar que no tengan otros?

- Es un entrenador diferente a los demás. Le gusta estar muy cerca de los jugadores y nos trata como a uno más de su familia, y al final eso se ve reflejado en el campo.

- Lleva el mejor ratio de goles marcados por minutos jugados solo por detrás de Messi y Luis Suárez. ¿Cómo se le queda el cuerpo?

- Tampoco sabía nada de este dato. El cuerpo se me queda igual, pero uno se queda contento porque mi trabajo está ayudando al equipo, pero esto no se ha acabado y hay que seguir igual.

- Y hay quien ya le ha propuesto para la selección por aquello de que tiene doble nacionalidad. ¿Se ve vestido de la Roja?

- Eso es algo que no va a pasar. Voy a cumplir 35 años y sé que no es posible. Yo voy a seguir como hasta ahora y lo que venga, vendrá.

- Y lo que viene ahora es el Athletic en San Mamés. Un derbi entre dos equipos muy reforzados moralmente.

- Va a ser un partido complicadísimo. Ya sabemos del poderío que tiene el Athletic en su casa. Estaba pasando una mala racha pero con Gaizka Garitano se han relanzado y están con solo un punto menos que nosotros. Vamos a intentar hacer nuestro fútbol, como venimos haciendo hasta ahora y vamos a intentar sacar puntos de allí con la misma determinación que siempre.

- Ya marcó en Ipurua en la primera vuelta, pero hacerlo en San Mamés tienta, ¿no?

- Bueno, soy el primer jugador que marcó en el Nuevo San Mamés.

- Ahí me ha pillado, porque no me acordaba, pero una vez comprobado veo que batió a Herrerín en el minuto 14 del partido inaugural el 13 de septiembre del 2013 cuando usted militaba en el Celta.

- Eso es, lo marqué el día que se inauguró el estadio con el Celta de Vigo el 13 de septiembre del 2013. Es un campo espectacular y siempre es un placer jugar allí y marcar más, claro. Me encantaría dar continuidad a la buena racha.

- El Eibar avanza hacia su quinta permanencia y se atisba una mentalidad más ambiciosa que nunca. ¿Lo comparte?

- Puede que sí. Creemos en lo que hacemos y en lo que Mendilibar nos transmite. Trabajamos con humildad, pero con respeto hacia los rivales, sabiendo nuestro valor. En el pasado hemos demostrado que podemos jugar de tú a tú con cualquier equipo y este año estamos teniendo grandes resultados. Esta es la línea a seguir.

- Los grandes se resistían, pero eso está cambiando.

- La mentalidad de nosotros es siempre la de ganar, fuera y en casa, pero sabemos que Ipurua es nuestro fortín. Aquí estamos jugando muy bien y los rivales cuando vienen sufren bastante.

- Termina contrato el 30 de junio y la pregunta es obligada. ¿Qué va a pasar con Charles?

- No sé. Yo voy a seguir trabajando como hasta ahora y lo demás viene solo.

- Pero, ¿tiene una oferta de renovación por parte del Eibar sobre la mesa?

- Todavía no. Como he dicho, yo seguiré en mi línea.

- ¿Y otros pretendientes?

- A mí no me han llamado, pero puede que a mi representante sí. No me preocupo de eso ahora.

- ¿Cómo resumiría su estancia en el Eibar?

- Como muy buena. Estoy muy a gusto. Mi hija es vasca y tanto yo como mi familia estamos muy a gusto aquí.

- Entonces, ¿le gustaría seguir?

- Esa era la pregunta que faltaba (Ríe). Claro que me gustaría seguir aquí porque estoy disfrutando como un niño, y cuando uno está bien en un sitio no vale la pena cambiar.