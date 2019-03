SD Eibar El central Bigas es baja para jugar ante el Levante Ramis y Oliveira serán la pareja de centrales en el Ciudad de Valencia J. A. REMENTERÍA Viernes, 29 marzo 2019, 14:24

Mendilibar no tendrá, a priori, que romperse mucho la cabeza para confeccionar la pareja de centrales en la zaga de la defensa, al sufrir una lesión de última hora el central Bigas. El jugador armero padece una molestias musculares que le impiden estar en condiciones para jugar este domingo en el Ciudad de Valencia ante el Levante (a partir de las 12.00 horas). La baja del central balear se suma a la de Arbilla que, en este caso, es para lo que resta de campaña, por tanto el técnico solo cuenta ahora con dos jugadores específicos para los puestos de centrales, Ramis y Oliveira, que serán con toda probabilidad los ejes defensivos. «Espero que Bigas esté para la siguiente semana», afirma el técnico armero.

Tras jugarse el choque ante el Levante, al Eibar le espera una semana cargada de encuentros: Primero el miércoles día 3 en Ipurua ante el Rayo y, después, el sábado día 6 ante el Real Madrid en la capital madrileña. El pensamiento de Mendilibar es gradual, «solo pienso en el choque ante el Levante, luego nos centraremos en los siguientes partidos». El técnico de Zaldibar adelanta que ante las exigencias del calendario, «habrá algunos cambios, no muchos, pero sí buscaremos alguno».

La permanencia no está lograda matemáticamente, se acaricia, pero no está certificada. A juicio de Mendilibar «estamos cerca, pero si lo logramos no podemos relajarnos, tenemos que ser ambiciosos, tenemos que pensar en el día a día, en entrenar bien para estar preparados para jugar».

Sobre el choque ante el Levante defiende que no hay mucha diferencia entre jugar en casa y jugar en campo rival, y resalta la calidad de Morales. «Es un equipo rápido en los contraataques, es un equipo que tiene facilidad. Ellos tienen necesidad ahora, pienso que va a ser un partido complicado porque tienen buenos jugadores, no será fácil ganarles».