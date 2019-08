SD Eibar El Somos causó buenas sensaciones en su estreno ante el Ereintza Los jugadores del Somos poco a poco van asimilando los conceptos que exige Fernando. / M.ASKASIBAR Empató 27-27 en el primer compromiso oficial que se juega en pretemporada | J.A.REMENTERIA EIBAR. Viernes, 30 agosto 2019, 07:28

Las primeras sensaciones de Fernando Fernández, técnico del Somos Eibar, son positivas. El equipo armero, que está en plena pretemporada, afrontó el miércoles su primer enfrentamiento de la fase preparatoria, con la salvedad de que era oficial, jugaba ante el Ereintza para estrenarse en la Copa de Euskadi. El marcador final reflejó un empate a 27. Mañana vuelve a jugar, lo hará en la cancha de Usabal contra el Tolosa a partir de las 12.00 horas. Se trata del segundo compromiso copero. «Estoy satisfecho con el partido jugado ante el Ereintza, para ser la primera toma de contacto con competición oficial, y dentro de la pretemporada, la nota es alta, el equipo me causó buenas sensaciones. Estuvo intenso, era consciente de que se trataba de un enfrentamiento en el que había algo en juego», manifiesta el preparador.

En este choque jugaron las tres incorporaciones que ha tenido la plantilla con respecto a la pasada campaña: Jonay Torrego, Iker Izagirre y Andoni Yarza. «Les vi bien, asimilando los mecanismos, lo cual es buena señal, son jugadores que necesitan minutos para que se vayan familiarizando. En líneas generales estoy satisfecho», afirma el responsable del banquillo del Somos. El contratiempo fue la lesión de Ander Cardo que sufrió un golpe tras una mala caída que le obligó a acudir al hospital de Mendaro, donde se le diagnóstico una fuerte contusión que le obligará a estar en reposo unos días. Mañana, el equipo se desplaza a Tolosa para jugar el segundo enfrentamiento copero, «nos viene bien que estos partidos sean oficiales para ir cogiendo la forma. El Tolosa jugó el play off de ascenso, pero no subió, es un buen test para nosotros», puntualiza Fernando. El Somos, que cuenta con un equipo joven, espera cumplir con sus expectativas, que no son otras que mantenerse en Primera Nacional y seguir creciendo. Destacar el dato que Ipurua registró una buena entrada en este primer encuentro ante el Ereintza, «nos llamó la atención que hubo público, especialmente por las fechas en las que nos hallamos, es buena señal que te anima a jugar», matiza Fernando, que espera que la plantilla vaya rodándose para el primer compromiso liguero en Ipurua ante el Huesca el fin de semana del 21/22 de septiembre.