Carpetazo a la pretemporada jugando ante el Racing

El Eibar baja el telón de la pretemporada esta mañana a partir de las 11.30 horas en Galinzano (Cantabria) enfrentándose al Racing de Santander, ante el cuadro racinguista clausura, a las puertas de empezar la liga, una preparación intensa que espera tener su recompensa a lo largo de la competición. La última prueba de hoy es, precisamente, ante el primer rival que va a tener en el nuevo curso 23/ 24, será el próximo sábado a las 17.30 horas en los Campos de Sport de El Sardinero.

Ahora mismo el pulso está centrado en dar carpetazo a las gestiones que se vienen realizando para apuntalar definitivamente la plantilla, es más bien cuestión de despachos. El director deportivo César Palacios está trabajando para cerrar la plantilla y, para ello, quedan un par de contrataciones y alguna salida. Dos jugadores están sobre el tapete de la mesa del Eibar: el mediocentro del Athletic Unai Vencedor, y el lateral izquierdo del Málaga Cristian Gutiérrez, éste vendría fichado con el 50% de los derechos del jugador en caso de traspaso en manos del club malacitano. La operación del fichaje de Cristian, según apuntan en la capital costasoleña, es de 500 mil euros.

Valverde, Vencedor y el Eibar

En el caso del rojiblanco Unai Vencedor, que no estuvo convocado el jueves en el partido de Sestao ante el Eibar por Ernesto Valverde, el propio entrenador rojiblanco señaló que «no ha estado hoy porque parece que va a salir. No queremos correr ningún riesgo», declaró ante los medios que se encontraban en Las Llanas. Y agregó lo siguiente: «Lo ideal para un jugador que participa menos es ir a un equipo en el que tenga que ganarse el puesto. El Eibar es un buen equipo con aspiraciones a subir a Primera, pero esto es algo que no me compete». Eso sí, puntualizó lo siguiente: «Hay que ver qué equipos le quieren y lo que nos interesa, pero que juegue es bueno para él y para el equipo. Por otro lado, las cuestiones alrededor del futuro inmediato de Unai Vencedor también fueron destinadas a Etxeberria, técnico del Eibar. Sobre el centrocampista bilbaíno aseguró que se trata de un futbolista de «mucho nivel» y valoró su «mentalidad competitiva». «Es un jugador que nos podría dar muchísimo. Tiene una trayectoria importante y ojalá se dé. Le conocemos y hemos trabajado con él, pero de momento es jugador del Athletic y veremos a ver qué pasa», puntualizó, no sin dejar entrever su gusto por él. Los rectores deportivos azulgrana están inmersos, si cabe, con más intensidad, para concluir con todos los capítulos que quedan pendientes por cerrar.