La capacidad de reiventarse del Eibar, clave fundamental para seguir siendo fuerte

Es tal la igualdad y exigencia en LaLiga SmartBank que vale el dato del líder Eibar que, tras empatar en las tres últimas jornadas, sigue ostentando la primera plaza e incluso llega a sacar cuatro puntos al tercero Granada y tres al segundo Las Palmas. Sin duda, revelador. Esta es una lectura objetiva, real, que viene a desvelar que el precio de subir directamente a Primera va a ser costoso. Las siete jornadas que faltan es una recta final de auténtico desgaste para todos los que luchan, en este caso, por la dos primeras plazas. Eibar (65), Las Palmas (62), Granada (61), Alavés (61) y Levante (61). El Cartagena, sexto, con 53 puntos se halla alejado de las dos primeras plazas, a doce del Eibar y a nueve de Las Palmas y ocho del Granada, Alavés y Levante.

El Alavés, que no pudo ganar el lunes al Andorra en Mendizorrotza al empatar 0-0, era una amenaza a la hora de acortar distancias, pero no pudo hacerlo. Lo que es obvio que el Eibar no cede, que se muestra fuerte respecto al resto de rivales en la pugna por el ascenso directo.

Garitano y sus hombres creen firmemente en su trabajo. La capacidad de respuesta a los problemas que se han dado con las lesiones ha sido extraordinaria, la capacidad de reinventarse ha sido de alta calificación. Los peores momentos con las bajas de los cuatro laterales han sido solventados con creces, con comodines como Arbilla y Sergio Álvarez que han destacado por su polivalencia. Sin ir más lejos, el pasado domingo Garitano presentó una defensa inédita que respondió a la perfección ante las bajas de Berrocal y Venancio, jugando Lasure y Tejero en laterales y Arbilla y Sergio Álvarez de centrales. En el análisis de la trayectoria del Eibar no se puede pasar por alto este capítulo, fundamental. Quizá en este último tramo en el debe del equipo es su poca capacidad realizadora que no concuerda con su capacidad generadora, la elaboración es realmente buena pero no está correspondida con la ejecución, con esa conclusión final que es el gol.

Para visitar este viernes, a las 21.00 horas, en el Carlos Belmonte al Albacete, Garitano podrá contar con el central Venancio, que no pudo estar ante el Levante por sanción, y posiblemente con Berrocal que viene dando signos de haberse recuperado de su lesión.