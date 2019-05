Calavera afronta el futuro con optimismo DV Viernes, 10 mayo 2019, 07:42

Aunque solo dispuso de un par de minutos, Jordi Calavera ha cumplido su sueño de debutar en Primera y con dos años más de contrato por delante afronta el futuro con la máxima ilusión tras dejar atrás una odisea de lesiones. «Lo he pasado mal porque al no poder entrenar sentí que no era ni del equipo. Estoy curado al cien por cien y entrenando con muy buenas sensaciones».