En busca de la victoria que se le niega hasta ahora lejos de Ipurua

El Eibar se presenta esta tarde, a partir de las 18.30 horas, en el estadio Nacional de Andorra para enfrentarse al Andorra FC. Los armeros cuentan con las bajas de Ríos Reina y Vadillo, este último estuvo convocado la pasada jornada ante el Granada. Por contra, Garitano se ha llevado a los tres porteros, Cantero, Yoel y Luca Zidane, este guardameta que llegó el último día del mercado de verano, es la primera vez que es convocado. Viajan veintiún jugadores: Yoel, Cantero, Luca Zidane, Chema Rodríguez, Berrocal, Venancio, Arbilla, Correa, Tejero, Imanol, Sergio Álvarez, Javi Muñoz, Matheus, Aketxe, Corpas, Rahmani, Stoichkov, Nolaskoain, Quique, Bautista y Leschuk.

Los armeros se enfrentan a un rival que lleva enlazados cuatro puntos consecutivos y que, a buen seguro, tratará de sumar un triunfo ante un Eibar que aspira a regresar con la victoria. Para el Eibar es fundamental hilvanar otro triunfo consecutivo. Lejos de Ipurua en dos partidos solo ha sumado un punto del empate ante el Villarreal B, el otro duelo perdió con el Leganés por 2-1. Garitano viaja con la idea clara de regresar con algo positivo. «Hemos jugado dos partidos fuera, todavía no hemos sido capaces de ganar y ahora vamos a por nuestra primera victoria contra el Andorra, un recién ascendido que está haciendo las cosas muy, muy bien, que ha entrado en la categoría con muy buen pie, que ya ganó al Granada el otro día y está compitiendo muy bien y jugando bien. Será un partido difícil. Los puntos valen igual en casa que fuera. Nuestra idea siempre es ir a ganar fuera. Tenemos que intentar hacer lo mismo que hacemos en casa e intentar traer los tres puntos», dijo ayer antes de partir a Andorra. Garitano califica al Andorra como «un equipo de autor» que «ha entrado muy bien en la categoría» tras su ascenso desde la Primera RFEF y considera clave para obtener un resultado positivo tener «una buena organización defensiva». «Tenemos que mejorar a nivel de concentración y de tener una máxima intensidad, no solo física, que la tenemos, sino mental, esa perfección mental de competir 100 minutos sin cometer ningún error. Eso fuera de casa no lo hemos hecho en los dos partidos, podemos mejorarlo y a eso acompañar las cosas buenas que hemos hecho», afirma el técnico azulgrana que exige mucha concentración a su equipo.