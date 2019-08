S.D. Eibar Se busca salida para el único jugador sin sitio en el equipo Martes, 20 agosto 2019, 07:14

Mendilibar está al frente de un plantel compuesto por 24 jugadores y ya ha dicho por activa y por pasiva que no quiere tener a más de 23 efectivos. Por tanto, sobra uno y no es ningún secreto que se trata de Jordi Calavera, el único descartado por decisión técnica en la primera jornada. Es el cuarto año que ve con resignación cómo el técnico armero no le encuentra sitio. De nada le sirvió ser uno de los laterales más descatados de Segunda durante su primera cesión en el Lugo, ni que en Gijón se quedaran muy satisfechos con él en su segunda campaña en el 'exilio'. Las lesiones se cebaron con él en el pasado ejercicio y su ilusión por triunfar en Primera se diluye. Apunta de nuevo a Segunda.