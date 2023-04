En busca del primer título de la temporada para el Eibar

El Eibar parte como uno de los equipos favoritos para lograr la victoria en la fase final de la Liga Nacional de fútbol 7 para personas con parálisis cerebral daño cerebral adquirido que secelebra hoy y mañana en Navalmoral de la Mata (Cáceres). En la primera fase de esta competición, organizada por la Federación Española de esta modalidad (FEDPC), la plantilla armera ha concluido en primera posición, con seis victorias y un empate.

Hoy a las 12.00 horas se enfrenta al AMDDA Málaga, cuarto clasificado de la primera fase. La otra semifinal la jugarán el Hércules Paralímpico y el Disport FC. Los vencedores de ambas eliminatorias se medirán en la final mañana a las 12.00 horas. El partido por el tercer puesto será mañana domingo a las 10.00 horas. La competición se podrá seguir en directo en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=fvgc4K1LbEU.

«La ambición que llevamos es clara, hemos demostrado que hemos sido capaces de imponernos a todos los equipos en Liga, excepto al Disport con el que empatamos, pero hemos sido equipo invicto con lo que entiendo que llevamos el teórico papel de favoritos, si bien es verdad que ni vamos con todo, porque tenemos bajas; el portero titular se nos lesionó con una fractura de cúbito que no le permite participar; también contamos con un par de bajas más significativas como Imanol Ballesteros, que no hemos podido contar con él a lo largo de la temporada y Héctor, el central, está descartado porque cuenta con una rotura fibrilar importante, aunque hasta última hora no lo podremos saber. Con todo esto es obvio que nos condiciona el planteamiento y el partido, pero vamos a ir con la misma confianza y seguridad porque sabemos que todos los chicos están preparados y que los planes previstos pueden salir bien», destaca el técnico Andoni Igartua.

«Los chicos han demostrado en la temporada que están preparados, tanto los que han jugado muchos minutos como aquellos que han jugado menos minutos. Nos va a tocar dar oportunidad a chicos más jóvenes con inexperiencia, dado que muchos de ellos nunca han estado en una situación como la que vamos a vivir. Vamos con el trabajo bien hecho, bien preparados», considera el técnico, que confía en imponerse al Málaga y al ganador de la otra eliminatoria. A juicio de Igartua cree que va a ser difícil debido a que el Hércules Paralímpico y el Disport FC son dos equipos experimentados. El Disport ha sido el vencedor de los dos últimos campeonatos y el Hércules también ha ganado en tres ocasiones. El Eibar va con el objetivo de ganar y traerse el trofeo a las vitrinas que el club tiene en Ipurua. Pero no solo al club, su meta es a la ciudadania y afición eibarresa en general.

El fútbol inclusivo del Eibar se constituyó hace cinco años a través de la Fundación de la SD Eibar. Andoni Igartua tiene palabras de agradecimiento para el club por su apoyo constante a este proyecto. Este Eibar de Fútbol 7 PC en sus comienzos no contaba con mucha gente y sus resultados deportivos eran flojos, quedando últimos. Pero poco a poco ha ido creciendo, el año pasado quedó sexto y este año es candidato al título, el equipo a batir, «lo cual es motivo de satisfacción y evidente signo de que el club está haciendo una apuesta seria para este proyecto, dejando trabajar y apoyando y sin meternos presión por los resultados». El responsable técnico de este equipo reconoce que entre los jugadores hay un sentimiento de pertenencia al club. Todos están deseosos de que el primer equipo suba a Primera División y celebrar entre todos los títulos que persiguen unos y otros.