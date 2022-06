Bodas de Oro de Jesús 'Txus' Alzaga en cargos directivos en pro del deporte

Jesús 'Txus' Alzaga, actual presidente del CD Urki, nacido en 1937, cumple este mes 50 años (Bodas de Oro) dedicados a ocupar cargos directivos en pro del deporte. Empezó su andadura el año 1958 como vocal de Montaña en el Club Deportivo Eibar y siguió en este club hasta el año hasta 1967 ocupando los cargos de secretario de montaña en 1959. En 1960 fue elegido secretario del Club Deportivo Eibar hasta el año 1962. En 1963 fue elegido presidente de la sección de montaña en la que estuvo compaginando este cargo con la vicepresidencia hasta 1967, cumpliendo en el Club Deportivo Eibar un total de 10 años.

«Durante ese periodo me dediqué a organizar excursiones en autobús ya que entonces no había tantos coches como ahora para desplazarse. Se hacían unas quince excursiones anuales con el fin de que los aficionados a la montaña pudieran ir a montes distintos para concursar. Eran salidas mañaneras y de todo el día por Gipuzkoa, Bizkaia, Araba y Navarra», señala Alzaga. También se organizó una de tres días a los Montes de Campo (Reinosa) y otra a Granada de varios días para subir al Veleta y Mulhacén, «fueron dos autobuses, uno hizo turismo y el otro fue a la montaña», afirma. Pasó posteriormente al Club Deportivo Urki en la campaña 1981-82, empezó como secretario siendo el presidente Luis Miguez, que luego lo dejó. En 1984 al ir a desaparecer el club urkista se hicieron cargo de la entidad varios padres para que no desapareciera siendo elegido presidente Alzaga hasta hoy que sigue dirigiendo los destinos de la entidad rojilla. Cumpliendo sus 40 años en el CD Urki esta temporada que ha finalizado

Siempre ha sido muy activo, ya que también organizaba excursiones en autobús para realizar convivencia entre cuadrillas organizando desde 1982 hasta 2003 excursiones anuales visitando La Rioja,la costa vizcaína, la costa guipuzcoana, Biarritz, Navarra, Araba y Cantabria.

Otras de sus facetas ha sido como promotor de la celebración de los nacidos en el 37 que comenzaron hacerlo en el 2007 y así sucesivamente hasta el 2019, ya que debido a la Covid en los últimos años no lo han celebrado, «esperamos a ver si este año lo podemos hacer aunque ha habido varios fallecimientos de componente por el Covid», apunta el presidente urkista.

Su vida laboral empezó con 13 años repartiendo trabajos de la imprenta Maruri a diferentes empresas y ayudando un poco en los trabajos de la imprenta. Luego ya, a los 14 años, entró a trabajar oficialmente en Sida (Firestone) y estuvo hasta los 64 años cuando se jubiló, estando en activo los 50 años. Gran aficionado desde pequeño al deporte practicó varias modalidades en sus tiempos de escolar. Toda una referencia en el deporte armero.