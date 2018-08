De Blasis se probará en un amistoso ante el Toulouse el día 6 Viernes, 31 agosto 2018, 08:17

El Eibar no descansará durante el parón. Salvo un par de días sueltos que el técnico concederá el próximo fin de semana, los jugadores armeros no solo van a entrenar con la misma intensidad que siempre, sino que también disputarán un partido amistoso que el club ha concertado para el jueves 6 de septiempre ante el Toulouse FC, equipo de la Liga 1 francesa. El encuentro tendrá lugar a partir de las 18.00 horas en la localidad aquitana de Mont-de-Marsan y servirá para ver por primera vez en acción a Pablo de Blasis y para que el resto de las incorporaciones que aún no están disponiendo de minutos puedan ir ganándose sus oportunidades. Lo importante es no perder el ritmo.