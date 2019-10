S.D. Eibar De Blasis pide no caer en la relajación tras los dos triunfos De Blasis, ayer. / MIKEL ASKASIBAR Enrich entrena con sus compañeros, aunque no se prevé que esté mañana para viajar al Benito Villamarín J. A. REMENTERÍA EIBAR. Jueves, 3 octubre 2019, 07:11

El Eibar retornó ayer a los entrenamientos para preparar el duelo de mañana en el Benito Villamarín a las 21.00 horas ante un Betis que viene de ser goleado en su salida a Villarreal. Los armeros, que han dado un golpe de mano sumando seis puntos consecutivos ganando al Sevilla y Celta en Ipurua, viven en un clima de confianza y moderado optimismo. Uno de los protagonistas en esos triunfos ha sido el argentino De Blasis, quien destaca que la plantilla ha vuelto «a tener las sensaciones de que el equipo está como queremos», aunque los partidos ante el Atlético de Madrid y el Levante, pese a no concluir con victoria, «nos habían dejado más tranquilos».

El reciclado jugador, que Mendilibar lo ha utilizado como recurso de lateral derecho, confiesa que «ganar siempre te eleva, es más fácil todo, la cabeza empieza a funcionar mejor, pero no hay que relajarse y hay que pensar en el partido que viene. No era una situación cómoda vernos ahí abajo. Por suerte, nos vinieron dos victorias seguidas y te ves acomodado en mitad de la tabla. Está todo muy apretado y no hay que relajarse porque puedes volver abajo enseguida. Hay que intentar sumar en cada partido». Respecto al Betis, apunta que «se hace fuerte en casa. Vienen de perder por goleada, pero no hay que confiarse de eso. Nos vamos a enfrentar a un rival durísimo, que tiene grandes jugadores. Hay que estar atentos desde el primer minuto, disfrutar en el campo y hacer lo que mejor sabemos».

Sí es positivo que el equipo sume 8 puntos en la clasificación y que haya dado muestras de empaque en las dos últimas jornadas. También lo es que el delantero Enrich entrenara ayer con el resto de sus compañeros, aunque no significa que vaya a entrar en la convocatoria para jugar ante el Betis. El central Esteban 'tocó' balón, pero su concurso está en el aire. El lateral izquierdo Cote, por su parte, tendrá que esperar unas semanas para recuperarse de su rotura de fibras en el bíceps femoral izquierdo y no hizo acto de presencia. Tejero se perfila como sustituto de él, ya lo hizo ante el Celta e incluso en las primeras jornadas. En el caso de Enrich, Mendilibar podría tenerlo en condiciones para recibir al Barcelona después del parón.

Orellana y Dmitrovic

El gran momento de Orellana ha hecho que haya sido llamado por Chile. El combinado sudamericano tiene dos amistosos en Alicante, en el Rico Pérez, ante Colombia y Guinea, el 12 y 15 de octubre, aunque Mendilibar solo quiere que juegue el primer partido o tenga los menos minutos, pensando en el duelo del sábado 19 ante el Barça en Ipurua. Orellana llevaba tiempo sin ser citado por no tener una relación fluida con la selección de su país.

Dmitrovic es habitual en sus citas con Serbia. Juega el día 10 un amistoso ante Paraguay y el 14 ante Lituania, éste partido de la fase clasificatoria para el próximo Europeo.