S.D. Eibar De Blasis afirma que no pueden relajarse «aunque las victorias den confianza y tranquilidad» De Blasis. El lateral derecho no se fía del Betis: «En su casa son fuertes, es un equipo con calidad» J.A. REMENTERÍA Miércoles, 2 octubre 2019, 13:03

De Blasis es un hombre feliz. Las victorias ante el Sevilla y el Celta han cambiado el semblante no solo del jugador argentino, sino de todos los componentes del plantel armero. El ahora reciclado a lateral derecho, que ha pasado de atacante a defensa, destaca que desde el choque ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano las prestaciones del equipo han ido a mejor. «Cuando llegué aquí la pasada temporada ya me advirtieron de que los arranques, a veces, no solían ser buenos. Puede asustar, pero las sensaciones transmitidas ante el Atlético y el Levante fueron buenas, por tanto había tranquilidad. Ante el Sevilla, quitando el primer tiempo, y frente al Celta, nos hemos reencontrado con nuestro juego», afirma el argentino.

Ganar siempre da confianza, reconoce el futbolista. «La cabeza funciona mejor y da tranquilidad». Aunque incide en que «no hay que relajarse» y deben «pensar en el siguiente» partido. «Tenemos que pensar en el Betis porque luego viene parón y sería importante sumar».

De Blasis es un jugador al que Mendilibar ha utilizado como recurso del lateral derecho. El míster empezó al final de la pasada temporada a ubicarlo en esa demarcación y ha vuelto a hacerlo en este inicio liguero. Su posición siempre ha sido de media punta o extremo, pero a De Blasis lo que le interesa tener minutos, protagonismo. «Me siento cómodo en mi nueva posición, no me resulta desconocida. Si me preguntas dónde quiero jugar, diría que de media cancha hacia adelante porque es donde siempre jugué, no obstante, en el Eibar presionamos arriba y jugamos de medio campo en adelante para poner balones. El míster me necesita en el lateral y estoy a su disposición para hacerlo bien y cumplir con el objetivo de ganar».

Este viernes, a las 21.00 horas, espera el Betis en el Benito Villamarín. «Es un equipo fuerte en su casa», afirma De Blasis que, a su vez, no olvida que «ellos vienen de perder por goleada con el Villarreal por 5-1. Viendo los resúmenes me pareció una derrota abultada, no podemos confiarnos para nada. Tenemos que ser conscientes de que nos enfrentamos a un rival con calidad y hemos de salir centrados desde el principio».