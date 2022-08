El delantero Blanco Leschuk ha sido presentado en la jornada de este jueves en Atxabalpe, aunque hay que decir que pocas presentaciones necesita, y ha hablado de su postura de retornar al Eibar y desvincularse del Antalyaspor, club turco al que pertenecía y que la pasada temporada lo cediera al Eibar. Secundado por el director deportivo armero César Palacios, Leschuk ha agradecido la apuesta hecha por el Eibar para con sus servicios.

El atacante argentino disputó la campaña pasada 39 encuentros a las órdenes de Gaizka Garitano, en los que anotó 6 goles y repartió dos asistencias. César Palacios comenzó diciendo que «estamos muy contentos de que vuelva con nosotros. Hay que agradecer a él y a todos que pueda volver a estar aquí. Ha sido un verano largo, pero desde un principio tanto el club como el jugador teníamos claro que nos queríamos juntar de nuevo. En esta temporada con un año más de conocimiento del club, del equipo y de lo que representa el Eibar, era muy importante su incorporación».

Tras las palabras del director deportivo, el jugador armero ha respondido a las preguntas en la sala de prensa: «Ha sido una decisión mía y de mi familia. Me sentí muy cómodo y como en casa, y la decisión fue muy sencilla de tomar». «Venía de no entrenar con el equipo en Turquía, y al entrenar aquí me sentí muy agusto. El cuerpo técnico decidió que debía de tener una oportunidad y tuve la suerte de hacer gol».

Blanco Leschuk fue autor del gol del empate 2-2 ante el Villarreal B, apenas llevaba seis minutos en el terreno de juego para rematar un córner lanzado por Aketxe a la red y hacer que su equipo sumara un punto en la recta final del tiempo reglamentario (salió en el 82 e igualó en el 91). «Mi objetivo principal es jugar y ayudar al equipo a sumar muchos puntos. Hacer goles y ayudar al equipo», ha afirmado el delantero azulgrana.

Nolaskoain, ¿del Athletic al Eibar?

Está cobrando fuerza, y muy en distintos ámbitos a medida que se acerca el 1 de septiembre, final del mercado de verano, la posible cesión del Athletic del polivalente Peru Nolaskoain. La llegada de Ander Herrera y que Ernesto Valverde no cuenta con los servicios del zumaitarra y que el Eibar quiere hacerse con un centrocampista de corte defensivo, apunta que Nolaskoain pudiera estar ya en capilla para incorporarse a las órdenes de Gaizka Garitano. Este jugador puede desempeñar su trabajo, bien en el corazón de la zaga como en la zona ancha.