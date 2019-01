SD Eibar Bigas está satisfecho con su titularidad ante el Barça y Espanyol Bigas posa antes de una sesión de entrenamiento. / Morquecho El central balear destaca la victoria ante los 'pericos', «porque nos da un plus de confianza» J. A. REMENTERÍA Jueves, 24 enero 2019, 13:06

El central Pedro Bigas, que ha sido titular en las dos últimas jornadas ante el Barcelona y Espanyol, se encuentra animado y satisfecho de su trabajo y ahora mismo al choque de este sábado frente al Leganés, a las 18.30 horas, en Butarque, ante un rival directo en la lucha por la permanencia. El defensa mallorquín reconoce que, por fin, se certificó el esfuerzo y el buen juego que venían haciendo en el último choque en Ipurua ante el cuadro catalán. «Estábamos trabajando y jugando bien, nos faltaba ganar. El triunfo ante el Espanyol fue positivo para seguir creyendo y fortalecer esa confianza que necesitábamos reforzar, esos tres puntos son un plus«.

Bigas es consciente de que la Liga está muy apretada y ganar supone dar un paso «para, como he dicho, reforzar la confianza en una competición que está siendo dura e igualada. Ganar al Espanyol nos da respiro pero no es suficiente porque todo está muy igualado, circunstancia esta que no te deja relajarte. Está todo apretado y no queda más remedio este fin de semana que volver a ganar para abrir más distancia con la zona baja».

El Leganés, que empezó mal, viene dando muestras de recuperación y espera al Eibar con las espadas en alto. «Es cierto, en la segunda vuelta se vislumbra dónde está cada uno y la presión hace que los de abajo aprieten más para salir de la zona en donde están. El Leganés es un equipo fuerte y en su casa es complicado, sabemos a quién nos enfrentamos«.

Bigas está satisfecho a nivel personal, llevaba jornadas sin jugar y ha cumplido en los dos últimos compromisos. «Hay que seguir trabajando para que el míster tenga confianza en mí, es el míster quien decide. Hay mucha competencia y no puedo desanimarme, sino trabajar al máximo. Estoy satisfecho a nivel personal porque, creo, he cumplido con la exigencias del preparador. He venido a aportar mi granito de arena al Eibar y a mejorar en todos los aspectos«.

Pedro León, con el resto de compañeros

El Eibar ha vuelto a los entrenamientos en la mañana de hoy en Atxabalpe y una de las notas positivas fue verle a Pedro León entrenando con el resto de sus compañeros. Bigas se muestra ilusionado con su compañero ya que «es un gran jugador y espero que no recaíga más. Es una maravilla verle entrenar con el resto de los compañeros». Es prematuro hablar de una fecha en la vuelta del Pedro León, de momento marcha en los plazos previstos para su vuelta a los terrenos de juego.