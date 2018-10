Fútbol Beñat mejora pero sigue en observación Beñat pelea un balón con Fornals en San Mamés. / JAVIER ZORRILLA El centrocampista fue la única baja del penúltimo entrenamiento de los leones antes del derbi de mañana en Eibar R. BASIC BILBAO. Sábado, 20 octubre 2018, 08:37

Pasadas las nueve de la noche del jueves, el Athletic emitió un inquietante comunicado médico en el que informó de la hospitalización de Beñat Etxebarria debido a un «proceso infeccioso agudo acompañado de fiebre alta y gran afectación del estado general». El jugador tuvo que ser ingresado en un centro clínico en el que se le practicaron varias pruebas complementarias y análisis correspondientes, y donde además recibió el tratamiento médico ajustado a su sintomatología. Salvo una mejoría exprés, el de Igorre está prácticamente descartado para el partido de mañana contra el Eibar.

Beñat tampoco acudió al entrenamiento celebrado ayer por la mañana y a puerta cerrada en Lezama, donde el Athletic seguía con la preparación del derbi. El mediocentro había pasado una noche difícil y no se encontraba bien. La fiebre no remitía, el malestar general iba en aumento y al final los servicios médicos del club rojiblanco decidieron ingresarle en un hospital y profundizar en las exploraciones. Su disponibilidad, según se recogía en el parte, «dependerá de su evolución en los próximos días». Eduardo Berizzo ya intuye que no podrá contar con él de cara al choque de Ipurua.

El centrocampista ha sido titular en los últimos cinco partidos y poco a poco se había hecho con un hueco en los planes de su entrenador tras las ausencias iniciales. Pero ahora lo importante es que se recupere bien y que regrese en perfectas condiciones.

Salida de balón

El centrocampista fue la única baja en la sesión de entrenamiento que ha llevado a cabo hoy la plantilla del Athletic Club en Lezama para preparar el partido del domingo ante el Eibar. Eduardo Berizzo dispuso de 24 jugadores en el entrenamiento. Todos ellos trabajaron durante una hora en el gimnasio antes de salir a los campos exteriores, donde antes se había visto a Iñigo Lekue.

El defensa, operado de una fractura del maléolo peroneal derecho a finales de agosto, realizó carrera continua y distintos ejercicios, todavía sin balón, con el readaptador Xabi Clemente.

El técnico argentino dividió a los futbolistas en cuatro grupos que primero trabajaron durante casi una hora a las órdenes del preparador físico, Pablo Fernández, realizando rondos y compitiendo en partidos de fútbol-tenis y concursos de precisión en lanzamientos a portería.

Posteriormente, un grupo de 13 jugadores -Muniain, Aduriz, De Marcos, Raúl García, Rico, Iturraspe, Unai López, Dani García, San José, Yuri, Nolaskoain, Susaeta y Balenziaga- acabaron la sesión mientras el resto se trasladó a otro campo para realizar rutinas de circulación de balón, centros y remates a puerta.

Berizzo, en otra zona del terreno de juego, dirigió personalmente ejercicios específicos de control y salida de balón con los centrales Yeray, Iñigo Martínez y Unai Núñez. La plantilla rojiblanca está citada hoy a partir de las 10.00 horas para realizar en Lezama y a puerta cerrada el último entrenamiento antes del partido del domingo frente al Eibar.