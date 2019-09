SD Eibar La baja de Enrich merma la delantera armera Enrich, esta semana en Atxabalpe con los fisios. / M. ASKASIBAR Sufre una lesión en el sóleo de la pierna izquierda y es ausencia sensible para un partido en el que se espera lograr la primera victoria J. A. REMENTERÍA EIBAR. Viernes, 20 septiembre 2019, 08:30

Mendilibar no podrá contar mañana en el Ciudad de Valencia ante el Levante, a partir de las 16.00 horas, con el delantero Sergi Enrich, uno de los jugadores carismáticos del conjunto eibarrés. El menorquín sufre una lesión en el sóleo de la pierna izquierda que le ha apartado del resto del equipo. Una baja sensible para un partido no menos importante de cara a luchar por sumar los tres primeros puntos en su intento de dejar la zona de descenso. Enrich, que aún no ha marcado ni un solo gol, aunque es el ariete que más minutos ha gozado de los cuatro que tiene Mendilibar, no está al nivel deseado y eso que, con respecto a sus compañeros de línea, lleva 220, mientras que Kike García lleva 207; Charles, 180 y Quique González, 23 minutos.

La delantera armera no puede presumir en las cuatro jornadas disputadas de tener acierto de cara a portería rival. De los cuatro goles que lleva marcados el Eibar, solo uno ha tenido firma de un delantero, se trata del veterano Charles, que hizo diana ante el Atlético de Madrid, consiguiendo adelantar a su equipo en el Wanda Metropolitano. Charles fue el 'pichichi' de la pasada temporada con catorce goles y ha sido el primer delantero en inaugurar su casillero. El resto de los goles han sido obra de los defensas Oliveira (en Mallorca), Arbilla (ante el Atlético de Madrid) y Ramis (frente al Espanyol). Como se puede apreciar, la inspiración realizadora corre a cargo de los hombres de la zaga. El Eibar no puede alardear por ahora de contar con una delantera con olfato de gol. Las cuatro primeras jornadas no han sido fructíferas como se esperaba, ni en resultados, ni en esa búsqueda del juego con el que se ha distinguido el Eibar.

Por contra, el rival de mañana, muestra satisfacción con su línea delantera que ha mostrado familiaridad con el gol. Sus cuatro delanteros, todos han visto puerta, casos de Morales, Mayoral, Sergio León y Roger por partida doble, han 'mojado' en estas primeras jornadas. De los seis goles a favor que lleva el cuadro valenciano, cinco han sido obra de estos hombres que juegan en punta.

El desplazamiento al Ciudad de Valencia no dejar de ser una nueva oportunidad para un Eibar que buscará la victoria ante un Levante que lleva seis puntos y se halla en la zona tranquila de la tabla. Mendilibar, una jornada más, tampoco podrá disponer de los servicios del central Burgos, que sigue renqueante con su lesión de tobillo. El preparador armero tendrá que buscar un revulsivo para sorprender a los granotas. La entrada del centrocampista argentino Escalante podría ser una de las novedades para frenar el juego del medio campo levantinista e incluso en defensa, Oliveira, podría tener sus posibilidades. Ante la baja de Enrich, Kike García podría ser el hombre elegido junto a Charles.