Azkargorta: «Te matan cuando aprovechan los espacios»

Andoni Azkargorta, durante el partido / Reuters Azkargorta valora positivamente el primer tiempo de su equipo y cree que «la velocidad al inicio del segundo ha roto el partido»

El segundo entrenador Andoni Azkargorta ejerció una vez más de portavoz del Eibar por la sanción de José Luis Mendilibar y en la sala de prensa del Camp Nou valoró positivamente el partido realizado por sus jugadores en Barcelona, a pesar del 3-0 final, en el que cree que les «penalizó» el inicio del segundo tiempo, en el que metieron dos de los tres goles.

Las dos mitades que se jugaron ayer le sirvieron para analizar la derrota. «El primer tiempo nuestro ha sido bueno y hemos estado en el partido, pero el inicio del segundo nos ha penalizado. Ellos han imprimido mucha velocidad en el juego y nos han castigado mucho».

El asistente técnico del Eibar puso en valor la buena primera mitad de los armeros y explicó por qué su equipo hizo tan buen trabajo. «Les hemos obligado a jugar hacia atrás con el balón, y nosotros en esa circunstancia nos sentimos muy cómodos. Defendemos muy agresivos y provocamos errores al rival. Ese era nuestro plan de partido». Sin embargo, para explicar el cambio que ha habido de la primera a la segunda mitad, Azkargorta lo resumió a la cuestión de la velocidad del juego. «Han empezado con una velocidad mayor, con menos pases en la zona de creación y siendo mucho más verticales. Y es ahí cuando nos han roto el partido. Incluso así, creo que hemos terminado el partido jugando bien y con buenas sensaciones».

Preguntado por si le había sorprendido la manera en la que el Barcelona había resuelto el partido, corriendo en vez de a través de la posesión, dijo que «es un equipo que quiere iniciar su juego desde atrás, incluso con el portero teniendo el balón en sus pies y con los centrales bien abiertos, pero cuando el Barcelona te mata es cuando aprovecha los espacios. Por eso no me ha sorprendido. Muchas veces hacen daño desde el repliegue».

Había un periodista chileno en la sala de prensa y cuestionó al técnico del Eibar por la situación en el club de su compatriota Fabián Orellana y por una posible salida del centrocampista. Azkargorta, lejos de resolver el futuro del jugador, respondió que «para nosotros Fabián (Orellana) es importantísimo, pero también lo son los 23 jugadores que completan la plantilla. Orellana nos aporta juego, desequilibrio, experiencia, ese pase más para poder llegar con cierta ventaja a la zona de arriba... Pero en este Eibar lo importante es lo colectivo y es lo que nos hace buenos en el día a día cuando entrenamos en Atxabalpe. Pero sí, es un lujo tener a Orellana en el Eibar», finalizó el segundo entrenador armero.

Ernesto Valverde valoró el encuentro que su equipo ganó para proclamarse campeones de invierno. «En la primera parte ellos nos han apretado muy bien y nos ha resultado difícil encontrar buenas situaciones con los delanteros. Son el equipo que mejor presiona de la liga. No hemos pasado muchos apuros, pero el balón rondaba nuestra área. En la segunda parte hemos dominado mejor el partido y han llegado más goles».

Sobre Coutinho, dijo que «es un jugador que nos ha dado mucho, nos da mucho y nos tiene que dar mucho. Ha jugado porque es una semana de tres partidos y hay otros futbolistas que tenían que descansar. Philippe tiene una calidad increíble». Finalmente, sobre Messi y su gol 400 en Liga, valoró como una «barbaridad» el haber alcanzado dicha cifra. «Pero lo mejor es todo lo que genera».

Joan Jordán «Durante muchas fases del partido hemos estado bien»

«Ha sido un partido complicado. Creo que durante muchas fases del partido hemos estado bastante bien en el que el Barcelona no ha estado cómodo. A veces no es que no apretemos bien, es que son muy buenos. Las veces que hemos defendido bien y hemos sido solidarios ellos han estado incómodos. Ahora a seguir trabajando y a pensar en el Espanyol».

Marc Cucurella «Hemos plantado cara pero sin suerte en el marcador final»

El lateral del Eibar cedido por el Barcelona dijo que «ha sido muy especial volver a casa, he metido a la familia en el Camp Nou y a todos los que he podido en el estadio. Siempre recordaré este partido. Hemos disfrutado y hemos plantado cara a un gran rival, pero no hemos tenido suerte en el marcador final».

Luis Suárez «Fue difícil generar ocasiones pero fuimos contundentes»

«Sabiendo las cualidades que tiene el rival a la hora de presionar, son un equipo muy competitivo y se nos puso un poco difícil para generar ocasiones en la primera parte. Sabemos la calidad que podemos tener a la hora de ser contundentes y creo que eso ha sido decisivo para llevarnos la victoria».