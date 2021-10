Deberes nutricionales para intentar mantener el peso en los jugadores del S.D. Eibar

Aurora Cid, nutricionista de la SD Eibar, explica las recomendaciones dadas a los jugadores de la SD Eibar con el objetivo de que mantengan la forma física y la masa muscular. La responsable de la dieta de la plantilla azulgrana, en declaraciones a los canales oficiales del club, destaca que «es muy importante que coman alimentos muy ricos en nutrientes, mucha verdura, mucha fruta y que mantengan la toma de proteína animal y vegetal para intentar mantener el peso».

A Aurora Cid no le preocupa que sus jugadores cojan grasa porque sabe «que no lo van a hacer. Sé que se están cuidando y mi objetivo principal es que no bajen masa muscular. Lo hacemos con unas recomendaciones nutricionales». Como no hay posibilidad de verlos ni de saber cómo están en composición corporal, lo que ha hecho es monitorizarles con el peso y con sus propias sensaciones. « Estoy en comunicación con ellos, no a diario, sino dependiendo de las necesidades de cada uno».

Aurora Cid también ha dado unas recomendaciones para la población en general en este periodo de confinamiento. «Para todos, ahora que estamos en nuestras casas, es importante dedicarle tiempo a nuestro cuidado personal, tanto de deporte como en la alimentación, que es tan importante en la salud. Qué mejor ocasión para hacer recetas y preparar menús, también con la ayuda de la gente que está aportando su granito de arena en redes sociales.