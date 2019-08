SD Eibar Se atisbaba un complicado comienzo Estaba asumido que el inicio iba a ser complejo con tres salidas consecutivas y complicadas J.A. REMENTERIA Martes, 27 agosto 2019, 07:54

Hay que dar por bueno el primer punto sumado en El Sadar ante Osasuna, aunque, en juego, no se puede decir lo mismo. Fue un partido que fue la escenificación de la negación del uno del otro, o viceversa. El Eibar no pudo doblegar a los hombres de Jagoba Arrasate, no pudo imponerse porque no encontró su juego, muy especialmente ese ofensivo por el que ha destacado. En definitiva, careció de un aspecto que perfila su identidad. Le falta frescura a la hora de generar, aún no dado con la tecla. Tanto ante el Mallorca como Osasuna, se ha echado en falta a un hombre con capacidad de manejo, eje de una transición rápida y visión periférica, que se prodigue en aperturas, además de ser hábil en coberturas a banda. El Eibar tiene un marcado estilo, no abusa del juego interior pero se prodiga en las alas, de momento no hay percusión alguna y lo acusa en exceso. Si el juego ofensivo ha mostrado en estas dos jornadas ciertas limitaciones, el defensivo ha sufrido cuando los rivales despliegan sus contras o transiciones rápidas. Cada vez que hay acciones de profundidad buscando las espaldas de los centrales o bien las bandas, el Eibar sufre. Mendilibar se desgañitó en El Sadar con sus permanentes indicaciones, especialmente a los defensas. En fin, esto acaba de empezar, es largo, y conociendo al técnico, seguro, pero que muy seguro que tomará buena cuenta. Hay que mirar en clave positiva dos aspectos al regreso de El Sadar: el punto y portería a cero, dos apartados fundamentales para empezar a edificar sobre los mismos el asentamiento en una categoría en la que no se deben descuidar lo más mínimo.

A diferencia del inicio de la pasada temporada, el Eibar cuenta con un punto en la segunda jornada. Nada en común entre ambos comienzos, en el presente curso los azulgrana afrontan tres salidas consecutivas, la última este domingo al Wanda Metropolitano. Ni Mallorca ni Osasuna, recién ascendidos, han sido doblegados por la experiencia armera. La pasada campaña le sorprendió el Huesca en Ipurua, fue capaz de sacar tres puntos de un feudo en el que pocos lo consiguen. No es cómo se empieza, sino cómo se acaba. Este complicado inicio estaba asumido.