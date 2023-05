El ascenso del femenino, trabajado y merecido

La SD Eibar vivió el domingo las dos caras del deporte: la de la alegría con el retorno del primer equipo femenino a Primera División después de un año del descenso de la élite y la de la decepción con la derrota del primera plantilla ante el Racing en Santander en esa lucha por subir directamente a Primera División. La afición armera también vivió esas dos situaciones. Pero cabe destacar que un buen grupo de seguidores y seguidoras del Eibar recibieron a la expedición del femenino en Ipurua. Las armeras llegaron de Granada y se encontraron con un caluroso recibimiento de la afición. «Ha sido increíble, lo hemos conseguido, lo hemos trabajado todo el año, hemos disfrutado de buenos momentos y también hemos sufrido. El equipo ha estado unido y se lo ha creído y, ahora, somos de Primera. El club, todo el colectivo que conforma el Eibar, se lo merece», señalaba el entrenador Yerai Martín que, en su estreno como responsable del banquillo del cuadro armero, ha conseguido el objetivo. El Eibar vuelve a Primera División, categoría en la que militó dos campañas, 20/21 y 21/22. Subió en la 19/20 a Primera División con la temporada inacabada por la crisis del coronavirus. Pero la próxima temporada disputará su quinta campaña en la máxima categoría, ya que entre 2009 y 2011 formó parte de la Superliga femenina.

La decepción, el CD Vitoria

Por contra, en el club se ha vivido el no ascenso del filial masculino, el CD Vitoria de Tercera a Segunda RFEF, tras ser eliminado por el Deusto en la primera eliminaria del play off. Una gran decepción porque es uno de los objetivos, además de trabajar para el primer equipo que dirige Gaizka Garitano. Este no ascenso suponer que el Eibar Urko de División de Honor Regional de Gipuzkoa, que es líder a falta de dos jornadas y seis puntos de ventaja sobre el segundo Añorga, se quede sin ascender un año más a Tercera.