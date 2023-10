Asamblea general ordinaria de la asociación de accionistas Beti Eibar

El 25 de octubre, miércoles, en Armeria Eskola a las 18.30 horas en primera convocatoria y a las 19.00 en segunda, la Asociación de Accionistas Beti Eibar-Eibar Forever celebrará su Asamblea General Ordinaria que puede ser seguida por streaming en el canal de YouTube de la asociación.

El orden del día es: Aprobación, si procede, de la Memoria de Actividades del ejercicio 2022/2023; examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2022/2023 y el presupuesto para el ejercicio 2023/2024; plan de actuación 2023/2024 y ruegos y preguntas. Los asociados podrán exponer sus opiniones en cualquier punto del orden del día.

La documentación relativa a las cuentas y el presupuesto se enviarán por email una semana antes de la celebración de esta asamblea a los asociados. De no reunirse quórum necesario en primer convocatoria, la asamblea se celebrará en segunda convocatoria, siendo válidos los acuerdos que se adopten con independencia del número de socios presentes o representados. A la asamblea podrá acudir todo aquel interesado, sea asociado o no, accionista o no, socio o aficionado en general.