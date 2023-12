Los armeros sorprenden con la renovación de Stoichkov hasta 2026

En medio de uno de los momentos más convulsos de la temporada, el Eibar dio este martes un golpe de efecto al anunciar por sorpresa la continuidad de Stoichkov hasta 2026.

Aunque el propio jugador gaditano avanzó en una entrevista publicada en estas mismas páginas que las conversaciones para sellar la renovación del contrato que expiraba este próximo 30 de junio marchaban por buen camino, él mismo indicó que quería jugar en Primera antes de retirarse, por lo que no se esperaba que el acuerdo llegara antes de saber si el conjunto armero lograría su objetivo. Pero es feliz aquí y se queda.

El propio delantero explicaba que en verano tuvo opción de salir del club armero. «Venía de hacer dos años muy buenos, especialmente el primero, y tenía propuestas de varios equipos de Primera, pero el club apostó porque me quedara y entiendo su postura. Quería jugar en Primera, como todo futbolista, y si ya hubiera jugado no me importaría tanto, pero tengo 30 años y me quiero quitar la espinita, aunque yo lo que quería era que todos saliéramos ganando. Estoy contento de quedarme, porque aquí soy feliz».