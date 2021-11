«Para arbitrar, tiene que gustarte»

Alex Higuera (Eibar, 23 años) es árbitro de fútbol en División de Honor Regional de Gipuzkoa y miembro del equipo Jaz Eibar Triatloi Taldea. También es el responsable de Comunicación del equipo ciclista Euskaltel-Euskadi. Y le ha dado tiempo para estudiar una carrera. Graduado en Administración y Dirección de Empresas, en este momento, en pleno confinamiento, está inmerso en la recta final del Trabajo Final del Máster. «No me gusta estar en casa tirado viendo series y películas, cierto es que has de organizarte para compaginarlo todo, especialmente los fines de semana cuando tienes mucha actividad».

En esta situación de alarma sanitaria está en casa y trabaja en sus quehaceres. «Me levanto temprano, hago un poco de ejercicio, unos veinte minutos, desayuno y me pongo en el ordenador. Estoy centrado en el TFM (Trabajo Fin de Máster), entre una cosa y otra, el día no se me hace largo, me cunde. También hago rodillo por espacio de una hora u hora y media». No solo hay deberes para los futbolistas, los árbitros no se quedan al margen, lo hacen on line. «La semana pasada, el miércoles, comenzaron a hacernos unos tests sobre las reglas del juego, van a ser semanales y los miércoles. He de reconocer que estoy deseando pitar, ya con unas ganas inmensas».

Siente pasión por el arbitraje y una pregunta, o más bien una curiosidad, es saber el por qué se encaminó a encarnar la figura de un protagonista, generalmente, controvertido y cuestionado como es un árbitro. «Un verano cuando cumplí quince años, con eso de que tienes tres meses de vacaciones y no sabía qué hacer para sacarme un dinerillo, me dediqué a escudriñar en internet y me topé con el arbitraje, y así fue mi primera toma de contacto». Es colegiado de División de Honor Regional de Gipuzkoa, «es mi primera temporada en la categoría después de ascender de Regional Preferente como primer clasificado», señala.

«Cuando empecé éramos cuatro o cinco en Eibar, ahora somos treinta. En general, jugadores y público, nos respetan»

«Si con la primera protesta te vuelves loco, te quedas solo. Hay que tener paciencia y mucha psicología»

Para cualquier árbitro ir ascendiendo de categorías suele ser un reto, en el caso de Alex Higuera, de conseguirlo, alcanzaría la Tercera División. «Este año tenía esperanzas de estar arriba, veía que estaba haciéndolo bien, tanto en lo que es la dirección como en el apartado físico, contaba con buenos informes». La pandemia del Covid-19 ha sido un inesperado contratiempo. «No sé qué va a pasar, no tengo ni idea si habrá o no ascensos».

Eibar ha sido cuna de árbitros, hubo unos años con un índice de descenso, pero se ha dado un repunte. Valga como dato que cuando empezó Higuera «éramos cuatro o cinco, no recuerdo con exactitud, y ahora mismo somos unos treinta». No hay ninguna chica, «pero nos encantaría que se animaran las féminas, ya se han hecho llamamientos, pero no han tenido la respuesta deseada. En otras zonas hay chicas, lo cual me parece fenomenal».

Cuando se le comenta de las dificultadas que tiene arbitrar, especialmente en categorías inferiores, Higuera desmonta tal apreciación. «No, qué va, no. Después de los años que llevamos, todos nos conocemos, y realmente se nos respeta. Es ineludible que en todos los campos hay siempre tres innombrables, pero, en general, la gente nos respeta mucho». En la mochila de un árbitro la experiencia otorga un alto grado de conocimiento del hábitat para dominarlo. «Al final, con el paso de los años, vas aprendiendo cómo comportarte en el terreno y cómo ganártelos».

Los avances tecnológicos han sido parte fundamental para que el arbitraje vaya mejorando y, en especial, en las divisiones inferiores, donde el trío colegial también lleva pinganillo. «En nuestra categoría llevar pinganillo ayuda muchísimo, imagínate con un linier con el que no te puedas comunicar, él levanta la bandera y tú has de valorar su decisión». Pendientes de lo que suceda en el futuro, Higuera nos confiesa que para ser árbitro, «lo fundamental es tener ganas y paciencia» y en el campo «hay que tener sangre fría, mucha psicología. No hay que perder los nervios, se debe mantener la compostura. Si con la primera protesta te vuelves loco, te quedas solo».

Buen nivel de fútbol

La perspectiva de un colegiado sobre el nivel de fútbol de la categoría en la que dirige resulta respetable y apreciable. Higuera considera que en la División de Honor Regional de Gipuzkoa «cada año la escala va creciendo, hay buen nivel. Los equipos que están arriba juegan bien al fútbol, no son las típicas formaciones de regional que juegan al patadón y se acabó, hay más elaboración y criterio». Eibar Urko y Anaitasuna, ahora líder el cuadro azkoitiarra por mejor gol average particular, están en la disputa por el ascenso a Tercera y a la espera de ver qué va a pasar. La última decisión estará en manos de la Federación Guipuzcoana de Fútbol después de las medidas que adopte el Gobierno. «No tenemos ni idea de cómo va a acabar todo», dice Higuera quien matiza que «nosotros al Eibar Urko no le podemos pitar porque somos eibarreses, realmente no sé el nivel que tiene, pero sí he pitado al Anaitasuna y me pareció un bloque muy fuerte, con calidad. Los azkoitiarras siempre suelen tener buenos planteles. El Hernani y Beti Gazte también están ahí con opciones».

Entre campo y campo, equipo y equipo, se supone que hay diferencias: unos más llevaderos que otros, o bien escenarios donde a uno le sale mejor o peor arbitraje. «No sabría decirte, no tengo un recuerdo especial de un campo o un equipo. Siempre se habla del derbi entre el Trintxerpe y Sanpedrotarra en Primera Regional, suele ser un partido bonito, el hecho de que se juegue en un campo cerrado y junto a la carretera le da cierto aire, pero sin más. No considero que en Gipuzkoa tengamos escenarios ni equipos difíciles». Lo que realmente complica el partido en apreciación de este colegiado, «es lo que se está jugando, eso es realmente lo que puede complicarte».

Le gusta Gil Manzano

Higuera no se autovalora, no sabe si es tarjetero o no, «pero si le preguntas a otro árbitro igual te va a decir que sí, que soy tarjetero, entiendo que las tarjetas las exhibo en la medida justa». Consisdera que el nivel del arbitraje en Gipuzkoa es alto. «Tenemos dos en Segunda División, uno de ellos en los últimos años ha estado de reserva para subir a Primera, otro en Segunda B con asistentes guipuzcoanos, creo que es un número aceptable. En Primera no hay nadie, en su día estuvo muchos años Pérez Lasa y, creo que, desde entonces, no ha habido ninguno».

No tiene un referente en quién fijarse, pero destaca en Primera a Gil Manzano. «Me gusta, aunque tengo que decir que hay colegiados muy buenos, el nivel es de nota alta. Suelo ir a Ipurua todas las semanas y hay árbitros a los que no se les escapa el partido aunque haya cuatro penaltis. El VAR ayuda, y aunque se pensaba que se iba acabar la polémica, sigue habiéndola, pero sí es una herramienta de apoyo».