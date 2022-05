Arbilla confiesa que el «equipo va a dar la mejor versión» en Alcorcón

Arbilla festejando un gol ante el Girona con Edu Expósito. / mikel askasibar

Anaitz Arbilla ha afirmado que no tiene «ninguna duda de que el equipo va a dar su mejor versión» en el decisivo partido de este domingo en Alcorcón, a partir de las 20.00 horas, en el que el equipo armero puede sellar su regreso a Primera División. El capitán del Eibar ha destacado que «debemos dar otra vez el mismo nivel de intensidad» de los dos últimos partidos, especialmente el del pasado sábado ante el Tenerife «en el que vimos un Ipurua monumental».

«No tengo ninguna duda de que el equipo va a dar su mejor versión. Para muchos va a ser una experiencia nueva. Incluso los que hemos estado en Primera también tenemos nervios y eso es bueno. Al final, estar con nervios esta semana es vivir con tensión y eso te hace estar alerta y vivirlo con un plus de energía. Que no suceda un exceso de relajación es importante y llevarlo de esa manera va a ser importante. Todo el mundo que esté en el campo va a dar su mejor versión y lo vamos a conseguir», ha declarado.

El veterano jugador considera que hay que pensar que «es una final, no tenemos que pensar en nada más que en nosotros» y que «tenemos que ganar el partido nosotros, no nos vale otra cosa. Gracias al trabajo que hemos hecho durante toda la temporada hemos llegado al punto de que dependemos de nosotros mismos, cosa que otros no van a poder tener esa suerte. Vamos a ir a Alcorcón a ganar ese partido que nos haga estar el año que viene en Primera División».

Y confiesa que viene diciendo a sus compañeros que «durante las últimas semanas que hemos vivido un final de temporada con el que desde que eres niño y ves fútbol por la tele dices: quiero jugar un partido como esos. Este año estamos viviendo partidos de ese calibre» y que espera que «éste sea el último y lo tenemos que ver como tal, ese partido que todos queremos jugar. Tenemos que estar unidos para que los que estén en el campo puedan dar el máximo, apoyarles, ayudarles. Entre todos lo vamos a sacar».

Seguir unidos

En cuanto a los días previos a este partido en Alcorcón, afirma que «estamos llevando una semana como la que vimos la semana pasada. En el vestuario tenemos un vínculo, una armonía agradable, alegría y felicidad, que es la tónica que hemos llevado durante todo el año. No tenemos que cambiar nada. Lo que nos ha hecho llegar hasta aquí es lo que hemos hecho durante todo el año y no tenemos que cambiar nada en este momento» e incide que tienen que «seguir unidos, entrenar con la misma intensidad que venimos haciendo en las últimas semanas y nada más. Seguir pensando en que hay que ganar este partido, que nadie nos va a regalar nada y es el momento de estar unidos y alertas porque este partido no se nos puede escapar por relajación».

«El otro día vimos un Ipurua monumental y debemos dar otra vez ese nivel de intensidad desde el minuto 1 hasta el 90. Un éxito es algo común, que se lleva tanto entre los jugadores como entre la afición. Tener esa comunión te hace ser más fuerte, ellos están contentos por el nivel que estamos dando, nosotros estamos super orgullosos de cómo se ha movido la afición estas últimas semanas y durante toda la temporada», apunta Arbilla.

«Tener ese vínculo especial que nos han hecho vivir estas semanas te hace dar un paso adelante. También los aficionados han tenido que ver que por nuestra parte el equipo ha tenido nivel, ha transmitido muchísimo y eso también les ha llegado. Eso es importante para que la afición del Eibar se vuelque con nosotros. Que estemos unidos este fin de semana como en estas últimas semanas y seguro que entre todos lo vamos a conseguir», finaliza el veterano defensa armero.