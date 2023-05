Arbilla, Arana, Nolaskoain, Vadillo y Blanco Leschuk, apercibidos

J.A.R. Eibar. Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Garitano no podrá contar este domingo con el centrocampista Matheus por tarjetas. Una baja sensible pero, por contra, sí podrá disponer de Stoichkov, que no jugó ante Las Palmas por estar castigado por tarjetas. Quedan tres jornadas y hay cinco jugadores apercibidos, casos de Blanco Leschuk, Nolaskoain, Arana, Vadillo y Arbilla. Los casos de Nolaskoain y Arbilla son jugadores que tienen protagonismo, mientras que Blanco Leschuk no entra con tanta asiduidad en el once y Arana, que vino en invierno, no ha sido un delantero muy utilizado por Garitano. Este apercibimiento es un hándicap para los intereses del Eibar en esta fase decisiva de la competición en la que se juega el ascenso directo.

Ahora mismo cualquier ausencia, especialmente la de Arbilla, puede dejarse sentir en el equipo. Su polivalencia y personalidad imprimen al Eibar esa fuerza necesaria que necesita para luchar por el objetivo. El veterano jugador, además de capitán, es un referente en el vestuario.