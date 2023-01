El nuevo delantero del Eibar Juan Carlos Arana (Las Palmas de Gran Canaria, 22 años) ha asegurado en su presentación que «en el Eibar puedo crecer y hacerles crecer desde mi humildad y trabajo». Fichado por los armeros hasta 2025 procedente del Villarreal, aunque ha estado en el B de Segunda del club amarillo con poco protagonismo, se muestra satisfecho. La presidenta Amaia Gorostiza y el director deportivo César Palacios han estado en el acto.

«No hace falta decir que el Eibar es un club histórico. Desde el primer momento noté que podía crecer y hacerles crecer a ellos desde mi humildad y mi trabajo. Estoy muy contento de que se diera la operación de forma rápida y sencilla», ha dicho.

«He encontrado un ambiente familiar y un entorno en el que me he sentido a gusto desde el primer día. Los compañeros se han preocupado de dónde iba a estar tanto yo como mi pareja y eso me sorprendió un poco. Venía de un vestuario joven donde estos detalles no se tienen tanto en cuenta y me sirve para agradecérselo y aprender yo para que cuando llegue alguien nuevo acogerlo de esa manera», añade.

Arana reconoce que viene con ganas e ilusión, «es el primer proyecto en el que un equipo grande confía en mí. Lo primero darle gracias y aportaré desde el rol que me toque. De mi destaco la profundidad con la que suelo atacar los espacios y aguantar el balón de espaldas. Me considero un delantero completo y en función de lo que necesite el míster creo que se lo puedo dar. Tal y como me he definido, me identifico con Stoichkov, que se mueve en todas las posiciones, lo puedes poner en bandas, en punta, en el centro y te rinde de la manera en que toca. El fútbol profesional es aportar donde te toca y de la mejor manera posible».

Vio a su nuevo equipo el pasado domingo ganar al Ibiza, vivió en directo el ambiente de Ipurua, «el domingo en Ipurua viví un ambiente envidiable, en pocos campos he vivido eso desde fuera y estoy con ganas de vivirlo desde dentro. Espero que todo lo que pase ahí dentro sea bueno. Desde el primer día estoy como una esponja absorbiendo todo lo más rápido posible. Estoy para aportar y si el míster me pide que aporte mañana, tengo que estar. Y si es la semana que viene, será la semana que viene».

«Nos va a aportar mucho»

La presidenta Amaia Gorostiza, por su parte, destaca que «hemos empezado 2023 con un triunfo en Ipurua que nos ha puesto en el liderato. Personalmente no me gusta mucho pensar en eso, pero es muy agradable vernos ahí. Ojalá podamos continuar con esta dinámica y podamos conseguir el premio que nos merecemos». Del nuevo delantero señala que «es un jugador que nos va a aportar muchísimo y va a ayudar muchísimo al equipo. Llega en propiedad procedente del Villarreal B. Creo que tienes un grupo de compañeros fantástico que te han acogido con los brazos abiertos. Espero que tú ayudes y ellos te ayuden».

Mientras, el director deportivo, César Palacios, confiesa que Arana estaba «controlado desde hace tiempo» y tras analizar la primera vuelta, apunta Palacios «en esta reflexión que hicimos en el equipo técnico después de la primera vuelta, creíamos que era un fichaje de presente y de futuro y teníamos la ilusión de que viniera a ayudarnos. Hemos podido hacer las cosas rápidas y ágiles y estamos contentos e ilusionados con todo el grupo. Somos un equipo competitivo y vamos a luchar hasta el final».

«Juan Carlos tiene el hambre de presentarse ante un nuevo proyecto en el mundo profesional. Viene de grandes canteras, pero encontrarse en una situación de una estructura de un gran club es una situación bonita. Esas ganas de seguir avanzando y de seguir demostrando son muy importantes. Tiene buenos números y calidad. Es un delantero completo, pero también está en el proceso de aprender, de mejorar, de escuchar, de esforzarse, pero con la ambición de que puede aportar grandes cosas», afirma el responsable del área deportiva.

Palacios resalta la competencia que hay en el equipo, «el grupo es muy fuerte a todos los niveles y esa es nuestra fuerza. Viene a ayudar, como todos los demás, y eso es importantísimo. El éxito no es solo de los que juegan muchos minutos y el ejemplo de la gente que no juega tanto y que está dando todo todos los días hace que la competencia sana sea máxima, desde la solidaridad entre todos y desde la ambición de querer ser mejores».

El Eibar no tiene pensado hacer más incorporaciones en el mercado de invierno El director deportivo del Eibar ha adelantado que no tienen intención de realizar ninguna incorporación más en este mercado de invierno, salvo ya la realizada del delantero Juan Carlos Arana. Palacios ha destacado que la capacidad del equipo en la primera vuelta de reponerse del golpe recibido en la pasada temporada y de estar el plantel unido junto con la afición, han sido claves muy positivas. Resalta el apoyo y apuesta de Ipurua por el equipo tras el «duro golpe» del curso pasado y ha dicho que las líneas del equipo están equilibradas y que en principio no piensan hacer ninguna incorporación más dado que la plantilla está unida y con fuerza, y que nadie le ha transmitido que se quiera ir. «Con la presencia de Arana somos fuertes y sólidos y vamos a luchar hasta el final con lo que tenemos». No obstante, en su declaración de principios, que fue tajante, ha señalado que nunca se puede saber dado que hasta el final de enero hay margen, pero su manifestación fue clara en el sentido que no tienen ninguna intención de contratar a más. El Eibar en la actualidad cuenta con veinticuatro jugadores.