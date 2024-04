Bautista agita la cabeza de la tabla

«Hemos hecho un partido muy inteligente», subraya Etxeberria

El Eibar estaba obligado a ganar para poder mantenerse firme en el pulso con el resto de candidatos y esta vez la escuadra armera no falló. «Tras la derrota en Tenerife teníamos que ganar, porque sabemos que con lo de Ipurua solo no basta. Nuestros rivales habían ganado, pero el equipo ha sabido interpretar el plan que teníamos, porque creo que hemos minimizado bien al Andorra. Un 0-2 en esta categoría nunca es fácil. La clave en su opinión era «insistir desde la paciencia. Hemos asumido la iniciativa, sabiendo que debíamos ser pacientes para aprovechar los muchos argumentos que tenemos arriba. Me voy contento porque hemos hecho un partido inteligente».