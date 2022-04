Anaitz Arbilla, baja sensible ante el Málaga

El veterano y polivalente defensa Anaitz Arbilla, uno de los jugadores referentes en la zaga del Eibar, no estará este sábado (18.30 horas) en La Rosaleda frente al Málaga. En el parte médico facilitado el lunes por el Eibar apuntaba que el zaguero navarro sufría una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda.

La evolución de la lesión marcará su disponibilidad, por tanto, una jornada más no estará a disposición de Garitano. Será el tercer partido consecutivo en el que el técnico armero no podrá echar mano del defensor pamplonés. Estuvo ausente ante el Ibiza y UD Las Palmas. Se trata de una baja sensible para la plantilla azulgrana debido a que se trata de un hombre con capacidad de adaptación, bien de lateral como de central izquierdo.

A la baja de Arbilla hay que unir la de Correa y Franchu, ambos se recuperan de sus respectivas lesiones. Por otro lado, en La Rosaleda ante los costaleños. Sin embargo, la lesión de Arbilla es algo menos grave si se tiene en cuenta que el entrenador armero sí podrá contar con los defensas Venancio y Tejero tras cumplir su partido de sanción por tarjetas ante la UD Las Palmas.