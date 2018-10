Amaia Gorostiza: «Si sale la ciudad deportiva en Azitain nos tendremos que replantear el futuro de la SD Eibar» Amaia Gorostiza posa en el exterior del campo de fútbol de Ipurua. / MORQUECHO La presidenta del Eibar recuerda que «tres campos ya los tenemos ahora y no da para 24 equipos» LETIZIA GÓMEZ EIBAR. Viernes, 12 octubre 2018, 08:46

En menos de dos semanas los más de 11.000 accionistas del Eibar decidirán dónde se edificará la futura ciudad deportiva que dé cobijo a una cantera que no ha dejado de crecer desde que el club armero se instaló en Primera. La directiva ha hecho una encendida defensa de la opción de Areitio, no tanto porque es más barata, ya que estaban dispuestos a pagar más por adquirir Unbe y construir otro similar en Azitain, sino porque en los terrenos de Mallabia caben cuatro y hasta cinco campos y en la ubicación eibarresa apenas entran tres. Amaia Gorostiza asegura que no es un capricho sino una necesidad para dar cabida a los 24 equipos que conformar el club, y si no se cubre quizás deban replantearse la actual estructura.

- ¿Contando las horas para que llegue el día de la Junta?

- Estamos trabajando para intentar poner en conocimiento de los accionistas de los planteamientos que se están realizando y de aclarar cualquier duda que pueda surgir. En la primera reunión informativa hubo una veintena de asistentes y vamos a ver cuántos vienen a la del día 17, pero animo a la gente que venga o que se ponga en contacto con nosotros a través del club.

- Al final no se va a tratar este tema en una asamblea extraordinaria y tampoco será en primavera, tal y como se comprometió.

- No hay una junta extraordinaria porque se ha tenido que ir retrasando e iban a confluir en muy corto espacio de tiempo la ordinaria y la extraordinaria, con lo cual era absurdo hacer dos asambleas con el coste y el esfuerzo que ello conlleva. Hemos decidido unificar la aprobación de las cuentas y la elección de la ubicación de las instalaciones deportivas.

- Se puede eternizar.

- Precisamente para que no se alargue mucho hemos querido hacer estas reuniones explicativas para que la gente vaya ya con conocimiento de las localizaciones y de sus características.

- Con la votación pondrá fin a un arduo y complicado proceso de búsqueda de un emplazamiento adecuado que se ha dilatado más de lo deseado.

- Es que ha sido muy difícil juntar a los propietarios de los terrenos de ambas ubicaciones, porque en uno de ellos había cerca de 30 y en el otro unos 20, y por el camino ha habido incluso defunciones y ha habido que activar protocolos de herencias para que se pudiera lograr un compromiso en firme. No podíamos presentar unas opciones a los accionistas sin tener la seguridad de tener tanto el compromiso de venta, como el precio, atados de antemano. Para sacar los metros cuadrados necesarios hacía falta un documento firmado por todos los dueños.

- Después de una importante criba han quedado como finalistas Azitain y Areitio, dos proyectos con notables diferencias, tanto en el precio, como en su capacidad para cubrir las necesidades fijadas por la dirección deportiva.

- Este proceso se inició en 2014 y habremos mirado cerca de quince emplazamientos, algunos de ellos inviables. Evidentemente empezamos barajando ubicaciones en Eibar y nos hemos extendido por la provincia y un trozo de la comarca. Se han ido descartando por precio, por orografía, por localización o porque no se ajustaban a las necesidades marcadas por la dirección deportiva. Se nos indicó que eran necesarios dos campos de hierba natural para uso exclusivo del primer equipo y dos de hierba artificial para todo el fútbol base, además de la utilización del anexo. ¿Por qué? Porque tenemos 24 equipos. No tenemos instalaciones para dar servicios a todos. Después del estudio realizado por la ingeniería LKS, dio como resultado que la ubicación de Azitain no da más que para tres campos, y que el campo artificial no llega a las medidas reglamentarias.

- Para muchos presentar un proyecto que no cumple las exigencias carece de sentido.

- Pero seguimos adelante con este preproyecto porque queremos que la gente sepa que se ha estudiado en profundidad la opción de hacerlo en esta ubicación, pero si nos decantásemos por unas instalaciones que nos ofrecen solo tres campos, independientemente de dónde estén, el Eibar se tendría que replantear el proyecto de este club y el futuro del fútbol base.

- ¿Por qué?

- Porque tres campos ya los tenemos ahora y no nos da para los 24 equipos. Ahora tenemos los dos campos de Atxabalpe para el primer equipo, con un alquiler de 67.000 euros anuales y un coste de mantenimiento superior a los 400.000 euros, y tenemos a todo el fútbol base y al Vitoria en Unbe, y la escuela de fútbol en el anexo. Coyunturalmente, por la obra estamos desperdigados en varias ubicaciones. Lo que nos ofrece una de ellas ya lo tenemos y no llega para gestionar todas las necesidades. Entrenan 60 minutos a la semana en campo completo y el resto entrenan en medios campos. No son condiciones para fortalecer una estructura de un club de Primera División.

- ¿Qué significa replantearse el futuro?

- Si no tenemos unas instalaciones acordes al proyecto de crecimiento que hemos experimentado igual en lugar de 24 equipos tendríamos que tener quince.

Fotomontajes que no valen

- En la primera reunión informativa, el alcalde sacó a colación las cuatro ubicaciones que presentó la plancha liderada por Germán Albistegi, todas ellas por menos de diez millones de euros. ¿Se estudiaron esos proyectos?

- Por supuesto, pero los 'corta-pegas' que requerían tirar medio monte los descartamos por motivos obvios. La de Matsaria se barajó y es una de las que se expuso, pero ya hemos explicado que no era viable porque hay un negocio vivo y el coste sería muy superior al de Azitain porque habría que indemnizar a los propietarios y descontaminar el terreno.

- ¿No les presentaron ninguna documentación que acreditara la viabilidad de los proyectos que figuraban en su programa electoral?

- Solo presentaron lo que todo el mundo vio, que eran unos fotomontajes. No ha habido nada solvente que diese peso y forma a aquellos proyectos. Desde el club se ha ido físicamente a esos emplazamientos junto a la ingeniería LKS, pero los técnicos desecharon todas salvo la de Matsaria, que también tuvo que ser descartada por los motivos ya expuestos.

- La diferencia entre Azitain y Areitio es de 5,5 millones de euros y 15.000 metros cuadrados menos. Aunque hay dinero en la cuenta, las cantidades son muy elevadas.

- Y aún es más. Son casi seis millones de diferencia, porque tenemos un estudio de un experto en campos de fútbol, que habiendo visitado las dos instalaciones, nos certifica que la ubicación situada en Eibar nos exigiría una inversión en lámparas como las de Ipurua para mantener los campos de hierba natural, lo que también elevaría mucho los costes de la factura eléctrica. Convendría traducirlo a pesetas, porque son 1.000 millones de las antiguas pesetas. Pero es que en un sitio hay 80.000 metros cuadrados con posibilidad de construirlo por fases y de ampliarlo a otro campo más, y en otro son 66.000 metros cuadrados que no nos da opción a hacer cuatro campos.

- ¿Quién firma el informe externo que calificó de locura la ubicación de Azitain?

- Es un asesor externo llamado Domingo Merino, un experto en campos de fútbol y de golf que trabajó en muchas ocasiones con la Diputación, aunque ya está jubilado. Ese informe estará a disposición de los accionistas.

- El de Areitio tiene un vertedero al lado que el año pasado sufrió un incendio y cuya existencia fue omitida en la presentación de los proyectos.

- El vertedero es una contra, no lo voy a negar, pero lo tenemos cotejado con Diputación y Medioambiente, y nos han asegurado que estará clausurado y replantado para cuando nos instaláramos allí. A raíz de ese incendio el vertedero ya no recoge los residuos tóxicos que recogía hasta que sucedió.

- En lugar de generar ilusión, el proyecto ha causado mucha controversia. ¿A qué cree se debe? ¿Cree que hay alguien en concreto que la esté alimentando?

- No voy a decir si hay alguien alimentando nada, pero es triste que estemos focalizando un debate de si debe estar dentro o fuera de Eibar, cuando estamos hablando de unos campos de entrenamiento que no generan economía. El generador de economía del Eibar está en Ipurua. Atxabalpe solo genera gastos para el club. El empleo que generen estas instalaciones se generará desde Eibar porque los que lo mantendrán serán empleados del club pagados desde aquí. El debate debe ser si con tres campos basta o necesitamos los cuatro.

- Muchos ponen el grito en el cielo por no querer que la ciudad deportiva se construya fuera de Eibar, pero no porque las empresas no dejan de marcharse; la última, Delteco a Zumaia.

- Me sorprende que se está focalizando el debate sobre unas instalaciones que solo van a dar servicio al Eibar y no se pone el foco en que se está descapitalizando la ciudad porque los generadores de economía se están marchando. Y no se van ni siquiera a la comarca. El único polígono con opciones de crecimiento es el de Azitain y se hipotecaría las pocas opciones de suelo industrial. Nosotros hemos invertido 20 millones en un estadio que no es nuestro, sino de todos los eibarreses.

- Habla del Eibar como una empresa, pero hay un eslogan en el campo que dice 'Otro fútbol es posible'. ¿En qué se diferencia el Eibar de otros equipos?

- La primera diferenciación ya la he mencionado. Dime un club que haya invertido 20 millones de euros en unas instalaciones que no son suyas. Además, adquirimos como club un compromiso de que mientras podamos vamos a devolver a la ciudad y a la sociedad parte de lo que nos ha dado. Desde la Fundación estamos desarrollando un montón de acciones para atraer empresas y aportamos económicamente a distintos círculos en la población de Eibar y en la provincia. Somos diferentes por eso y no se tiene en cuenta.

- El coste de mantenimiento y su futura viabilidad en caso de descenso es una de las grandes preocupaciones de los accionistas.

- No entiendo que se dude por los costes de mantenimiento en Areitio cuando el coste de Azitain será el doble, y estamos hablando de tres campos respecto a cuatro o cinco. Tenemos los estudios de viabilidad y aquel que quiera verlos tiene derecho a hacerlo.

- ¿Se haga donde se haga, las subvenciones públicas seguirán brillando por su ausencia?

- Nos lo han confirmado ya. No vamos a recibir nada y eso que todos los futbolistas del Eibar tienen su alta social en Eibar.

- ¿Por qué se permitió que Amazon Prime grabara un Consejo de Administración en el que se revelaron las dos ubicaciones que no se habían hecho públicas por parte del club?

- La grabación se hizo desde fuera, pero lo cierto es que yo me pasé casi todo el año con micrófono. Amazon iba a publicarlo a finales de julio y nosotros pensábamos haber tenido hecha la junta. Tardamos mucho en lograr los precontratos y nos tomaron la delantera. De haber sabido que iba a salir eso habríamos pedido que no lo emitieran.

- Tener patrimonio no va a incrementar el tope salarial.

- Pero su explotación nos generaría unos ingresos que sí podrían computar. Tener patrimonio nos había evitado tener que hacer una ampliación de capital.

- ¿Si sale la opción de Azitain se lo tomarían como un voto de castigo?

- Nos lo tomaríamos como algo que realmente quieren los accionistas, pero lo que he dicho: nos tendríamos que replantear el futuro de la SD Eibar. Tendríamos que replantear todo el proyecto.