Amaia Gorostiza confiesa que en ningún momento ha pensado en dimitir

La presidenta del Eibar, Amaia Gorostiza, ha comparecido este miércoles ante los medios de comunicación para hacer una valoración de la recién concluida campaña 21/22, en la que no se ha logrado el retorno a Primera, objetivo que estaba fijado cuando se asumió su vuelta a Segunda después de haber permanecido siete temporadas en la élite.

La mandataria armera en sus primeras palabras agradeció a la afición, «antes de nada quiero dar las gracias a todos los aficionados que en un momento tan delicado que nos ha tocado vivir nos habéis trasladado vuestro cariño y aliento. No alivia la desilusión que seguimos arrastrando. Gracias a nuestra afición, que ha vuelto a demostrar que es una afición de Primera. Si el año pasado nos perjudicó, su vuelta nos ha conseguido llevar en volandas y es lo que nos ha trasladado, aunque no hemos conseguido un ascenso que pensamos que merecíamos».

Gorostiza ha resaltado que «hemos completado una temporada histórica, logrando 80 puntos» y no considera que la campaña haya sido un fracaso «hemos batido nuestra racha de encuentros sin conocer la derrota en Ipurua. La campaña no se puede considerar un fracaso en absoluto, lo que no quita para que sintamos un dolor inmenso por no conseguir un ascenso que tocamos. Hemos estado en posiciones de ascenso directo toda la segunda vuelta pero dos competidores han conseguido un punto más».

La presidenta azulgrana ha afirmado que el ascenso se contempla en la hoja de ruta del Eibar, de intentarlo «en tres temporadas y sigue en pie» y que «estamos preparando ya la próxima temporada». «Tenemos que ir construyendo el camino y pondremos todos los mimbres necesarios para intentarlo de nuevo. Tenemos un núcleo de jugadores, una base muy sólida para construir la nueva plantilla. Hemos tenido la gran suerte de tener un vestuario increíble, una piña que se ha esforzado al máximo. Esa unión hará que seamos más fuertes. Un cuerpo técnico que ha trabajado muy duro y pese a que no ha conseguido el ascenso, los datos están ahí», ha añadido. El límite salarial será nuevo. Solo un 15% del montante total se puede utilizar en tres años para la configuración de la plantilla, «podemos no consumir nada y dejarlo para el siguiente», ha dicho.

El Consejo con Garitano

En muchos sectores de la afición hay un descontento con Garitano, con su continuidad al tener un año más de contrato. Amaia Gorostiza ha señalado que «tuvimos un consejo extraordinario y te puedo decir que ni siquiera se habló de este tema. No nos planteamos otra cosa que no sea su continuidad».

El no ascenso a Primera al término de la recién pasada temporada, que ha estado al alcance de la mano, Gorostiza no lo entiende «como un fracaso» sino como «una desilusión muy fuerte porque el sablazo ha sido impresionante. Los que han quedado por encima solo han conseguido un punto más. Hemos tenido altibajos y el bajón lo hemos tenido en la recta final. No soy capaz de valorar por qué. En el último partido la bola no quiso entrar. En Girona hicimos un partido espectacular. No sé qué factores han podido influir. Volveremos a intentarlo, por supuesto. Es algo que podía pasar. La temporada ha sido tan fantástica que la decepción ha sido mayor».

No se explica lo que sucedió el Alcorcón la derrota ante el colista al final del partido que le dejó fuera del ascenso directo siendo el líder, «es inexplicable. Volver la vista atrás no sé si sirve. No tenemos una varita mágica. Es tan volátil. La fuerza del equipo ha sido absoluta. Tienes que entrar en su cabeza para saber si están al cien por cien o si les ha afectado el calor. No tenemos una explicación».

Gorostiza ha sido tajante a la pregunta si se le ha pasado por la cabeza dimitir, «en absoluto» y confesó que «si hubiésemos ascendido a Primera quizás se me habría pasado por la cabeza, pero no habiendo conseguido un objetivo que lo teníamos tan cerca». Ha salido al paso de los rumores que hablan de su dimisión, «se ha expandido un rumor totalmente infundado, y probablemente estarán deseando que dimitiera, pero esos mismos me tacharían de cobarde, traidora, de abandonar el barco. Siempre habrá detractores, hagas lo que hagas. El Consejo está con pena, pero con fuerza, generando nueva ilusión y con una creencia firme que tenemos entre manos. Un proyecto a largo plazo».

El Eibar está trabajando para construir un nuevo proyecto, «aunque aún no podemos dar nombres porque el mercado aún sigue abierto. Tenemos un núcleo fuerte ya constituido y en base a eso se irán incorporando nuevas figuras. ¿Cúal va a ser el presupuesto? Somos los mismos, pero debemos readaptarnos a la nueva situación económica. Esto estaba contemplado y las cifras estaban sobre la mesa. Bajamos a 10 millones de ingresos, pero tenemos el margen que nos da el CVC. En cuanto a los jugadores todos son importantes, pero lógicamente hay algunos que terminan contrato. El núcleo importante se mantiene y en breve podríamos tener una bonita sorpresa».

Renovación del Consejo

El actual Consejo se nombró el 1 de junio de 2017, ha cumplido cinco años de mandato, y «estamos en año de hacer la Junta General, en la que uno de los puntos será la reelección de los cargos. Los accionistas serán los que decidirán si quieren que el Consejo continue. Teóricamente no tenemos que convocar elecciones, porque esto es una sociedad Anónimo. Se podrían presentar y someterse a votación».

Descenso del femenino

La presidenta armera no dejó pasar por alto el descenso del femenino de la Liga Iberdrola Primera División a Segunda, «ha sido una lástima, pero seguimos creyendo en el fútbol femenino. Hemos sido parte activa de la creación del fútbol profesional y duele perder la categoría tras tanto esfuerzo». La idea es recuperar la Primera División, «el proyecto es emplearnos a fondo para recuperar la máxima categoría. Somos uno de los clubes que ha estado trabajando en que esta liga profesional sea una realidad, pero nos vamos a centrar en el equipo masculino, porque es lo que nos va a dar de comer.

La valoración no es buena. Así como en el masculino las cifras son muy buenas, en el femenino no ha sido así. El cambio de entrenador tampoco funcionó. Creo que no ha estado muy centrado. Habrá muchas salidas y habrá que readaptarse a la nueva situación económica. Tenemos atado el cuerpo técnico que dirigirá el equipo y en breve desvelaremos más detalles».

Ciudad Deportiva de Areitio

Gorostiza adelanta que las obras de la Ciudad Deportiva de Areitio avanzan y que la reordenación urbanística marcha por buen camino. «Estamos muy ilusionados porque se trata de un proyecto que nos va a dar un impulso para que nuestra rentabilidad económica sea máxima».