Álvaro Vadillo jugó sus primeros 11 minutos con el Eibar

El debut de Álvaro Vadillo en las filas de la SD Eibar ante el Racing fue una de las noticias positivas que se sumó a la victoria. Rebosaba alegría, el centrocampista de Puerto Real tenía doble motivo: por haber ganado y por haberse estrenado en Liga. Se estrenó en Ipurua, jugó sus primeros 11 minutos ligueros tras superar los problemas del sóleo que le han tenido apartado de la competición. «Estoy satisfecho por la victoria del equipo, por el esfuerzo de todos mis compañeros. Ha sido una segunda parte más fea que la primera, pero se ha ganado. Estoy contento también por la buena dinámica que estamos teniendo en casa, pero tenemos una asignatura pendiente lejos, el pasito que damos de valentía y atrevimiento en casa, hemos de darlo fuera. Si queremos ser un equipo que aspira y ambiciona, tenemos que dar ese paso fuera de casa». Vadillo conoce la Segunda, afirma que «llevo muchos años y he de decir que es una categoría complicada, que no me sorprende nada, da igual la posición de los rivales en la tabla, siempre es complicado ganar, hay mucha igualdad».

Por otro lado, Stoichkov volvió a mostrar su olfato goleador, lo hizo ante el Racing de Santander con 2 zarpazos que sirvieron para que el Eibar consiguiera los tres puntos y seguir indómito en Ipurua, con cuatro victorias en cuatro partidos disputados hasta la fecha: 2-1 ante el Tenerife; 1-0 frente a la Ponferradina; 4-0 contra el Granada y 2-1 con el Racing. Una trayectoria demoledora en Ipurua. «Tenemos que ser fuertes en casa, que lo somos, como sucedió el año pasado, aunque, fuera, nos está costando un poco, pero intentaremos dar la vuelta a la situación, estoy seguro que lo vamos a conseguir», estas palabras son del goleador Stoichkov que se mostraba muy satisfecho con el triunfo ante los cántabros.

La plantilla descansa este martes y retoma los entrenamientos en Atxabalpe el miércoles y el jueves, mientras que el viernes y sábado entrenará en Ipurua y el domingo lo hará en Zaragoza a partir de las 18.30 horas. El Eibar juega el próximo lunes a las 21.00 horas en La Romareda frente a un Zaragoza que perdió en la última jornada 2-0 con el Mirandés. La única duda en el Eibar es saber si va o no Blanco Leschuk, el argentino ante el Racing causó baja por unas molestias musculares, se espera que esté a disposición de Garitano ante los maños.