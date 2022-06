Álvaro Tejero: «Pido disculpas, la expulsión no tiene justificación»

La expulsión de Álvaro Tejero en el tiempo de prolongación de la primera mitad obligó al Eibar a jugar en inferioridad toda la segunda mitad. Afortunadamente la cartulina roja no llevó aparejado un castigo mayor en forma de goles en contra y el equipo de Gaizka Garitano pudo defender la mínima renta conseguida gracias al golazo de Ager Aketxe.

Consciente de su error, Álvaro Tejero quiso pedir perdón de manera pública colgando un comunicado en redes sociales. «Quiero pedir disculpas al equipo, al club y a la afición por mi expulsión de hoy», comienza. «Lo ocurrido no tiene justificación. He entrado en una provocación y a pesar de que mi respuesta ha sido un acto reflejo a un pellizco recibido, no volverá a suceder», asegura.

«La tensión en un partido con tanto en juego», continúa, «me ha hecho equivocarme en un momento en el que no debía hacerlo. Lo siento», se sincera.

«Jodido por dejar al equipo con diez», asegura, «pero muy orgulloso de mis compañeros que han vuelto a dar la cara. Aupa Eibar! Gora Eibar!», finaliza.