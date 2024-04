Álvaro Tejero: «Este tiene que ser nuestro gran año, nos lo merecemos»

Aterrizó en Ipurua con solo 22 añitos y ahora con 27, Álvaro Tejero (Collado Villalba, Madrid, 1996) es uno de los veteranos que sabe que tiene que dar un paso adelante para que el tercer intento sea el definitivo. Aún sin dejar claro si seguirá pase lo que pase, él solo piensa en cruzar la meta victorioso.

– ¿Quedan secuelas del accidente sufrido en Tenerife?

– Veníamos de una victoria ante el Eldense que nos había dado mucha confianza, pero aquí todo el mundo se juega algo y el Tenerife, que estaba muy exigido en casa, nos apretó y nos superó. La lectura es que tenemos que seguir trabajando, mejorar en algunos aspectos en los que estamos fallando y potenciar lo bueno que estamos haciendo.

– En una competición que premia la regularidad, el último mes y medio repleto de dientes de sierra resulta inquietante.

– Sí, Tenemos que conseguir la regularidad que hemos tenido durante la campaña, pero confío mucho en el equipo. Quedan ocho finales, empezando por la del domingo en Andorra y, aunque va a ser un partido dificilísimo, vamos a ir a por él.

– Parece que, salvo el Leganés, al que también le está costando sumar últimamente, ninguno quiere subir.

– Se ve que da igual en qué puesto estés en la tabla, que cada partido es una batalla sin cuartel. Debemos focalizarnos en lo nuestro y en mejorar esos pequeños defectos que nos están pasando factura.

– Tras dar aire a dos equipos que nadaban en aguas revueltas como Valladolid y Tenerife, toca visitar a un Andorra en pleno despegue tras la marcha de Eder Sarabia.

– Es un campo muy complicado en el que ellos se encuentran muy cómodos. Vamos a tener que estar desde el primer minuto hasta el último muy sólidos.

Enfocado en el objetivo «He dado un gran paso en mi carrera. Estoy feliz y centrado en ir hacia la meta marcada»

– Están siendo tres años de agonía.

– El año del Alcorcón pasó lo que pasó, el pasado estuvimos cinco equipos luchando hasta el final, pero es que en éste hay hasta once inmersos en la pelea. No debemos mirar al pasado más que para aprender de cara al presente, en el que necesitamos un último empujón para conseguir el objetivo que todos tenemos en mente.

– En el horizonte armero se ven muchos duelos ante rivales que se juegan la vida.

– Nosotros estamos centrados en lo nuestro, porque creo que es un error pensar en los demás. Es cierto que si el resto pincha es mejor, pero nosotros tenemos que centrarnos en ganar nuestros partidos.

– Cumple su quinto año como armero. Exceptuando la segunda campaña en la que se fue cedido al Zaragoza, ¿le está tocando vivir su campaña más difícil?

– No. Yo estoy muy feliz. En todas las campañas se pasan momentos difíciles, pero yo me encuentro muy bien, mentalmente muy fuerte de cara al final y físicamente también me veo en buenas condiciones.

– Lleva cinco asistencias, pero falta ese gol espectacular marca de la casa.

– Este año se me está resistiendo, pero creo que estoy cerca, aunque no me obsesiono, porque es peor. Ya llegará.

– Llegó con 22 años y ahora con 27 es uno de los veteranos del vestuario.

– El tiempo pasa muy rápido. Llegué siendo un chaval, sin apenas experiencia y estos años han sido muy buenos de aprendizaje. Ahora lo tenemos que dar todo para conseguir el objetivo por el que estamos peleando.

– ¿Con qué se queda de su estancia en el Eibar?

– Ha sido un gran paso en mi carrera. Salí del Albacete en Segunda y el Eibar me dio la opción de dar el salto a Primera. Y, aunque estos tres últimos años nos ha tocado estar en esta categoría, estoy muy feliz, porque siento mucho cariño por parte de la afición.

– En estos cinco años ha tenido a Mendilibar, Gaizka Garitano y Etxeberria como entrenadores. ¿En qué le ha marcado cada uno?

– Son tres entrenadores diferentes, cada uno con sus estilos, y con todos ellos he tenido momentos muy buenos y no tan buenos, pero he aprendido mucho de ellos. Ahora tengo una experiencia que se nota en el campo y estoy contento de haberlos tenido como referentes.

Su continuidad, en el aire «Termino contrato, pero sería un error pensar en otras cosas con lo que nos jugamos»

– Es inevitable que a estas alturas surjan rumores sobre destinos futuros y ya se le ha vinculado con la UD Las Palmas. Sabiendo que no va a confirmar este extremo, ¿quedan opciones de seguir viendo a Tejero de azulgrana?

– Yo lo que puedo decir es que aquí estoy muy contento. Es cierto que termino contrato este año, pero sería un error pensar en otras cosas cuando tenemos un objetivo por el que luchar tan importante para los jugadores, el cuerpo técnico y el club. Estoy absolutamente centrado en ir hacia la meta, sin querer salirme del guion, y lo que tenga que pasar pasará.

– El ascenso se presenta más complicado que nunca. ¿Qué sensación impera en el vestuario?

– Confío mucho. Hemos pasado tres años muy duros, en los que nos ha faltado una pizca de suerte y creo que este tiene que ser nuestro gran año, porque nos lo merecemos todos, tanto el club como la afición, y vamos a velar por ello.