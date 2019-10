Las alubias, ante el Valladolid

Decía Mendilibar en la víspera de recibir al Barcelona al preguntársele sobre el papel de su equipo ante el cuadro culé que «es más importante el partido de Valladolid -el de la siguiente jornada- que el de mañana (por ayer). Al final las alubias nos las vamos a jugar contra ellos (en referencia a los vallisoletanos), no contra el Barça, que nos va a sacar 30 puntos y espero que al Valladolid nosotros le saquemos alguno». Más claro y conciso no se puede hablar.

El vigente campeón de la Liga ganó con suma facilidad a un Eibar que inquietó en los primeros compases con entradas por banda y remates que no llegaron a hacer trabajar a Ted Stegen. Fue una presión sin resultado alguno ante un Barcelona que se sentía dueño y señor, un Barcelona que confiaba en su calidad, en sus movimientos de tira línea, en una geometría precisa acompañada de un exquisito dominio de balón. Era tal la calidad, el control del esférico, que los armeros estuvieron todo el tiempo corriendo por detrás, un desgaste completo que acusó el once de Mendilibar.

Griezmann, Suárez y Messi, no importa el orden porque los tres hicieron añicos a las intenciones del Eibar. Como se dice en matemáticas en la llamada propiedad conmutativa o conmutatividad: el orden de los sumandos no altera la suma, o el orden de los factores no altera el producto. Los tres goles tuvieron como actores fundamentales a ese tridente de ataque que hace temblar a cualquiera. Pero no solo fueron Messi, Suárez y Griezmann, es que el resto de sus compañeros fueron también muy superiores a los armeros. Brillaron en la defensa Lenglet y Umtiti. El mismo Jordi Alba fue imparable. El primer gol nació de una superioridad numérica y un desequilibrio de De Blasis que no perdonó Griezmann. La banda derecha sufrió, Pedro León no fue opisición en las arrancadas de Jordi Alba, lo que originó problemas a De Blasis, que tampoco pudo con Griezmann. Un compendio de elementos en todos los flancos. En el centro del campo Arthur y Busquets anularon a Sergio Álvarez y Diop, el Barcelona dominaba los pasillos interiores a su antojo, se buscaba a Messi y Suárez y, si no, a Griezmann. El francés maravilló con su velocidad y trabajo. ¡En fin! Una derrota que no sorprende, entraba dentro del guión. Un Messi que cada vez que recibía el balón llevaba implícitamente peligro, a veces ausente y dando la sensación de cansancio, pero era el claro referente a la hora de generar.

El Eibar estuvo eclipsado y dentro de su oscuridad, hubo dos jugadores que brillaron algo, me refiero a Pablo Oliveira, que hizo un digno partido, y el portero Dmitrovic por cómo le robó en una jugada a Messi previo engaño del astro argentino que podía haber sido el segundo gol blaugrana. Hay que pesar página y mirar al Valladolid como dice Mendilibar. Los armeros pueden verse abocados a estar en la zona baja o cuando menos estar rozando el larguero de los puestos de descenso, todo dependiendo del resto de resultados. Ayer no fue un Eibar con intensidad, no esgrimió sus características e hizo que el Barcelona jugara cómodo. Si ya de por sí los culés son indomables debido a su control del balón buscando el hueco que les de la intencionada superioridad, pues, difícilmente se les puede hacer frente. Mendilibar salió con dos puntas, cambió de dibujo, con un 1-4-4-2, pero tampoco hubiera hecho nada con otra fórmula porque delante había toda una constelación de estrellas que enmudeció a Ipurua y dejó sin opciones a los eibarreses. La buena noticia fue la presencia de Cote. Recuperado el lateral izquierdo de su lesión, tuvo su partido, protagonizó destellos con algunas asistencias pero sufrió con Sergio Roberto o De Jong. La verdadera liga llega el próximo sábado con ese desplazamiento a Valladolid. La plaza vallisoletana tiene trascendencia, se trata de un rival directo por la permanencia. Mendilibar podrá contar con Escalante. Ayer le eché en falta, el argentino a la hora de cortar y de poner severidad es un maestro. Pasar página y mirar al futuro, no hay más remedio, además de creer en el trabajo de los que tienen en sus mano la toma de decisiones.