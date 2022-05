Gran decepción la que vivió ayer la ciudad armera. Con mayúsculas. Se pasó de un bullicio ensordecedor, de cánticos de ascenso a un silencio absoluto, fue como si un ciclón se hubiera llevado a toda la población. La afición lloró, no se lo podía creer. El minuto 91 y un equipo descendido como el Alcorcón quedarán grabados en la memoria colectiva de Eibar. Fue un duro, duro golpe. Rafael Hernández que estaba atento en la pantalla del bar Arkupe de la plaza de Unzaga se quedó realmente 'tocado' con el gol de los alfareros: «Tremendo golpe, además en el minuto 91. Es un panorama duro porque el Eibar lleva una trayectoria no muy ascendente. Ahora la gente del playoff viene bien, los de abajo están ganando y, en caso del Eibar, no lleva esa línea». A su lado estaba Ander Retana, incrédulo, «lo último que me esperaba que en el 91 llegara el 1-0. ¡Qué bajón! Lo mejor dentro de lo malo es que todavía tenemos posibilidad de ascender, tenemos que ser positivos. En el playoff podemos subir, no está perdido del todo». Axel Riaño, el speaker de Ipurua, reconocía estar nervioso, no lo veía claro en el transcurso del partido, lo mismo que Egoitz Bernedo y Andrea Cedeño. La marcha del Almería y Valladolid se siguió de cerca por todos los aficionados, reaccionaban cuando había noticias. La atención se centraba especialmente en el Almería, cuando se adelantó por dos veces el Leganés los aplausos eran visibles, pero se necesitaba ese gol armero que no llegó. «¡Vamos Eibar! ¡Vamos Eibar!», fue el grito de ánimo en el colectivo que acabó muy hundido. Las caras de disgusto se veían en la plaza de Unzaga. En los bares Koxkor, Batzoki, Kontent, Vinoteca Bacoleku, Ametza, Ongi Etorri, entre otros, estaban a rebosar con un ambiente extraordinario que cayó fulminado por un duro golpe en toda regla.

Los nervios estuvieron a flor de piel a lo largo de todo el día. Toda la jornada fue de color azulgrana. A primera hora de la mañana salían 500 eibarzales en nueve autobuses desde la calle Toribio Etxebarria, muy animados. En el ambiente se respiraba ilusión, expectación. Mertxe Urbina, en un grupo ataviado con camisetas y bufandas azulgrana, se manifestaba optimista: «Vamos a subir, celebraremos en Alcorcón y luego en Eibar». Las jóvenes Maddi Escudero y Ane Mayora también confiaban en el ascenso de los hombres de Garitano al igual que Amaia Muruamendiaraz. Aunque también había quienes manifestaban sus temores como los peñistas de Eskozia La Brava, Santi Entrena y Joseba Combarra, aunque en el fondo creían en el éxito de 'su' Eibar. Pedro Mari Pérez, expresidente de la Federación de Peñas del Eibar, demostraba tener plena fe en que en Alcorcón se ascendía directamente.

Los presagios de Santi Entrena y Joseba Combarro se cumplieron desgraciadamente. Todo el esfuerzo realizado desde el primer momento quedó fulminado con una derrota que, realmente, en el inmenso pensar de todo el colectivo eibarrés no entraba en sus planes. Todo los festejos previstos para hoy en caso de subir tendrán que esperar.

Otra vez queda recuperarse y levantar la moral para estar con el equipo. Las jornadas que vienen volverán a tener la misma tensión con la que se ha vivido estos días. El ambiente vivido esta última semana en la que había confianza en volver a Primera ha sido especial. Se ha cerrado un capítulo y se abre otro escenario. La afición volverá a revivir tiempos pasados. La última vez que se jugó un playoff fue de Segunda B a Segunda en la campaña 13/14 y se logró subir en Hospitalet. Carpetazo y a pensar en la promoción. No queda otra, es ineludible.