La afición del SD Eibar, a por la victoria ante el Racing

Catorce autobuses con 800 aficionados de la SD Eibar han salido con destino a Santander donde el cuadro armero a las 14.00 horas de este sábado se enfrenta en El Sardinero al Racing en un partido vital para los dos equipos. En la grada del estadio santanderino habrá asegurada la presencia de 1.200 seguidores armeros que compraron su localidad en las oficinas de Ipurua. El Eibar para seguir teniendo opciones de ascenso directo y el Racing para lograr la permanencia matemática. Los armeros tras la victoria del Granada al Lugo en la jornada de ayer han dejado la segunda plaza para colocarse terceros, a falta de que se juegue el choque de este mediodía ante los racinguistas.

«Tenemos que ir a muerte, el partido de hoy en El Sardinero, es clave para acercarse al ascenso», eran manifestaciones de Joseba García Acebes, Eneko Luis, Sandra Gulin, Germán Cordón y Uxua López, jóvenes aficionados y aficionadas que esperaban subir a su autobús llenos de ilusión y confianza.

«Hay que ganar o ganar, no queda otra. Es fundamental ganar los tres partidos, si no es así, no se podrá subir directamente. Esperemos que no ocurra lo del año pasado. Si ocurre lo del año pasado es porque se lo merece, entonces no se merecen subir», decían este grupo de seguidores.