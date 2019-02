La afición armera no dio la espalda a su equipo

La afición del Eibar dio colorido y sabor a Bilbao. La primera expedición de seguidores armeros, la avanzadilla, salió al mediodía de la calle Ego Gain. El grueso partía a media tarde desde la plaza de Unzaga. No faltaba ambiente con jóvenes, no tan jóvenes y niños, animados y distinguidos por sus colores azulgrana en busca de una jornada perfecta, en plena sintonía con la organización, en este caso Viajes Premier, agencia oficial del club armero. En total, siete autobuses llenos de seguidores emocionados y convencidos, con un solo objetivo: conquistar la capital vizcaína y los tres puntos en juego en San Mamés.

Especialmente Pozas y sus calles adyacentes, míticas a la hora de congregar el ambiente de los derbis, fueron el escenario del 'nervio' previo a un partido de este carácter. Acompañó el tiempo, primaveral. Invitaba a todo lo que conlleva un derbi. Las aficiones, como siempre, confraternizaron. Pudieron verse grupos con las camisetas del Athletic y Eibar tomando pinchos y bebiendo cervezas. Cada uno con sus cánticos y proclamas, pero todos en ejemplar armonía.

«Esta vez, sí. Vamos a ganar. Es la gran ocasión para vencer al Athletic en su casa». José Luis Morquecho, acompañado de su esposa Lourdes Errasti, viajaba a Bilbao totalmente convencido de que los tres puntos subirían al casillero de su equipo. Morquecho, como otros muchos que se desplazaron a Bilbao, es el ejemplo de aficionado que prácticamente no ha fallado a ninguna de las citas en San Mamés. «Nunca he visto ganar al Eibar en Bilbao, pero hoy lo hará, seguro», añadía con pleno convencimiento.

Jon Pérez, Antxón Sagala, Marina Bedia y Ander Salazar veían a los hombres de Mendilibar ganadores. «Hemos leído que Mendi no ha ganado nunca en San Mamés. Este año toca». Dispuestos a pasar un buen día y con el ánimo de regresar con la victoria, Jon Pérez era explícito, y rememoraba que «he ido en dos ocasiones a este derbi y siempre he regresado con la derrota. Espero que ganemos o cuando menos nos vengamos con un punto».

«Espero viajar algún día con el Eibar a la Europa League», confesaba José Luis Garma

En la numerosa comitiva de seguidores armeros no faltó María Luisa Aranburu, eibarresa que vive a caballo entre Eibar y Donostia. Con bufanda azulgrana al cuello, se mostraba optimista. Indicaba con sonrisa cómplice que «ya me han animado en San Sebastián para que ganemos al Athletic. Espero que así sea. Me desplazo convencida de que vamos a ganarles».

Quien fuera preparador de las categorías inferiores del Eibar, Jesús Etxeberria, acudió flanqueado por Carmen Zuloaga, Aritz Morales y por su hija María, que no dudó ni un solo minuto en venir este fin de semana desde Manchester para estar con su Eibar en San Mamés. Era de los optimistas e incluso se 'mojaba' con un 1-2. «Le veo bien y pienso que va a ganar. En un partido de este tipo puede salir cualquier resultado, pero veo al Eibar muy fuerte. En lo más profundo de mí tengo buenas sensaciones».

El popular Juanito

Otro entrenador con pasado armero, Juan López, conocido popularmente como Juanito, y su esposa Puri Suárez quisieron aprovechar este partido para regalar a sus nietos «un día inolvidable». Danel, Aner y Noa, aún de corta edad, pudieron disfrutar del derbi con sus 'aitxitxes'. «Vamos con los nietos. Deseábamos que vieran este partido, que disfrutaran del espectáculo. Creo que les quedará en el recuerdo. Estos momentos siempre perduran. Nunca se olvidan, aunque se vivan con corta edad», expresaba Juanito.

Aitor Andrés y varios amigos se desplazaron por su cuenta y llevaban por bandera su pertenencia a la Peña Roberto. Aprovechando que Bizkaibus tiene línea con la ciudad armera, el exconsejero azulgrana aprovechó la ocasión para pasar un buen día y disfrutar tanto del ambiente como de una buena comida en la sociedad gastronómica Txoko Mallona. Otro de los clásicos son Javier Etxekopar y su cuadrilla. No faltaron a la llamada para San Mamés. El Eibar tuvo un escrupuloso apoyo moral de sus aficionados desde el momento que saltó a calentar. Sus seguidores se entregaron hasta caer extenuados, esperando lo mejor de los hombres de Mendilibar. La afición está gozando desde que está en Primera. La movilización de ayer resultó de momento la más anumerosa, sin pasar por alto las salidas a Anoeta y Mendizorrotza.

José Luis Garma 'Willy' iba más allá de los derbis, esperaba «ganar. Veo que es una gran ocasión. He ido a todos los desplazamientos. Si logra clasificarse para la Europa League, allí me tendrán. Ya tengo experiencia de andar por Europa de mis años de chófer de autobús. Lo hice con el Athletic. Ahora espero hacerlo algún día con el Eibar, pero como aficionado. Esto es una gozada. No hubiera pensado llegar hasta dónde hemos llegado».

Los deseos de los seguidores no se cumplieron ya que regresaron a Eibar con las manos vacías de puntos.