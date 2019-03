Abelardo aparca su «mal trago» y se centra en el fútbol

Abelardo quiere pasar página tras una semana para olvidar. El pasado miércoles, después de que se hiciera público que había sido víctima de una extorsión, leyó un comunicado en público acompañado por su esposa y respaldado por el Alavés para aclarar la verdad. Pasado ya el «mal trago», centra toda su atención en el fútbol y más concretamente en el choque de hoy ante el Eibar. «Estoy muy bien y me siento feliz», declaró ayer en su comparecencia previa al derbi. «Es algo que pasó hace tiempo y no me ha afectado. Mi familia, que es lo más importante, está bien, y eso es lo que más me preocupa», relató. «Estoy encantado con el club, con la plantilla, por cómo se porta el club conmigo», dijo en referencia a la inmediata reacción del Alavés, que nada más conocerse las primeras informaciones sobre el suceso, emitió un comunicado en apoyo de su entrenador.

En lo deportivo, todo marcha sobre ruedas, con su equipo instalado en la quinta plaza con 40 puntos y, por lo tanto, con Europa como una opción real y factible para los babazorros. Sin embargo, sabe que hoy le espera una dura prueba de fuego ante la escuadra azulgrana, dirigida según él por «uno los mejores entrenadores de la Liga. Mendilibar es un fantástico técnico que tiene las ideas muy claras».

No tuvo ningún reparo en reconocer que «a mí me encanta ver jugar al Eibar», quizás porque, en su opinión «es un equipo muy parecido a nosotros. Juega con nuestro mismo sistema y te presiona mucho. Es un equipo muy físico y vamos a tener que imponernos en muchos duelos individuales para ganar».