S.D. Eibar Ziganda afirma que tras el gol «el Eibar no ha estado cómodo» A.E. Lunes, 28 agosto 2017, 08:23

El técnico del Athletic, Cuco Ziganda, se mostró tranquilo y satisfecho de los tres puntos logrados al considerar que «el resultado es justo» aunque también reconoció que «nos ha costado asentarnos tras el fuerte inicio del Eibar del que sabíamos que así iba a plantearlo». No obstante, para Ziganda fue clave el gol. «Nos ha tranquilizado mucho. El Eibar ha iniciado muy bien el partido y después hemos estirado el juego, pero el gol nos ha permitido hacer nuestro juego. Ellos no han estado nada cómodos después del gol. No han podido hacer el mismo juego. El gol ha marcado otra sensación», decía Ziganda. Los periodistas en sala de prensa le preguntaron «por la apuesta» del cambio de la alineación con respecto a los últimos encuentros. «Sí reconozco que el cambio ha sido fuerte con la alineación que he mostrado. Llegaba el parón también y he visto cómo han estado en los entrenamientos y he sacado los que creía que eran los mejores. Si veo a la gente metida cuento con ella. Córdoba se lo ha ganado y así he contado con él. Si se lo ganan no van a tener ningún problema en seguir. Cuando se toma esa decisión se hace con todas las consecuencias».

Ante los numerosos partidos jugados por los rojiblancos; seis, cuatro de la Europa League y dos de Liga, el entrenador de San Mamés reconocía que «aunque ha sido muy alto el esfuerzo realizado me voy satisfecho». Especialmente destacó la «solidez de su equipo y que ganar en Eibar supone «una tranquilidad, aunque hay mucho por corregir». Dijo que el balance era «muy positivo, pese a que no le hago caso a la estadística. Estos cuatro puntos nos van a venir bien para trabajar a fondo».