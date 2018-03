SD Eibar Zidane viene con todo, pero con rotaciones en mente Zinedine Zidane, durante la rueda de prensa de ayer en Madrid antes de viajar a Bilbao. / EFE L. G. Sábado, 10 marzo 2018, 08:48

Del himno de la Champions al 'Jotake' de Su ta Gar. El Real Madrid pasará del boato del Parque de los Príncipes al sufrimiento terrenal que le espera en Ipurua. En cualquier caso, al que menos le cuesta cambiar el chip es a Zinedine Zidane, que ayer viajó a Bilbao con lo más granado de su arsenal, pero con la clara idea de plantear un once repleto de novedades. Muchos de los que se quedaron sin poder participar de la gloria de París tendrán la responsabilidad de resolver la papeleta en el estadio armero. Así, jugadores señalados por su suplencia, como Gareth Bale e Isco Alarcón, regresarán al equipo titular frente al Eibar, mientras que Toni Kroos y Luka Modric también cuentan con muchas opciones de salir de inicio para ganar ritmo de competición tras sus lesiones.

Se perfila descanso para Raphael Varane y Marcelo en defensa, Casemiro y Lucas Vázquez por su gran desgaste de París y Marco Asensio, decisivo en la gran cita. El encuentro llega con la enésima defensa a ultranza de Zidane a Karim Benzema, hasta el punto de decir que «al que le guste el fútbol le tiene que gustar Benzema, porque es muy bueno».

El preparador francés también tuvo palabras amables para el rival aulgrana. «Esperamos otro partido difícil en un campo complicado. Es un campo pequeño y es difícil sumar puntos ahí. El Eibar es un equipo que ha peleado por no descender, pero ha demostrado que tiene más. Tiene un entrenador que me gusta mucho, que tiene las cosas claras. Es un equipo valiente y serio, no me sorprende dónde está y seguro que nos va a poner las cosas muy difíciles».