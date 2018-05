Yoel Rodríguez: «Mi cabeza solo piensa en el Eibar; no busco nada fuera»

Concluida su larga convalecencia por una lesión de rodilla sufrida en junio y tras diez meses de ausencia, Yoel volvió el domingo a la portería del Eibar. No se conforma con la reaparición. Aspira a recuperar la titularidad.

- Fue emocionante verle de nuevo vestido de corto. ¿Cómo lo vivió?

- Con mucha ilusión. Tenía ganas de demostrar que estaba bien. Después de diez meses sin jugar, es normal que se te acelere el pulso, pero me sentí muy a gusto en el campo.

- ¿Cuándo supo que iba a jugar?

- La víspera. El míster habló con nosotros y me lo dijo. Sabía que venía de mucho tiempo sin jugar y me emocionó que confiara en mí.

- ¿Se lo pidió usted?

- Fue cosa suya y es un detalle de agradecer. Sabía que me gustaría jugar algún partido y que hacerlo en Valencia era especial para mí. Fue un día muy bonito.

- ¿Cree que pasará lo mismo con Asier Riesgo?

- Eso ya es decisión del míster, pero está claro que Asier es un gran portero y también lo merece. Insisto en que el Eibar tiene la portería muy bien cubierta.

- No hay que olvidar que Dmitrovic se está jugando la plaza para acudir al Mundial de Rusia con la selección de Serbia.

- Así es. Que estemos entrenándonos fuerte y poniéndole difíciles las cosas le ayudará a no relajarse y a seguir rindiendo a gran nivel.

- Volvamos a aquel 17 de junio cuando se rompió la rodilla en un monte de Pontevedra. ¿Cómo fueron aquellos momentos?

- Lo bueno es que cuando me caí noté un 'clac' que me indicó que algo malo pasaba. Por fortuna, podía andar tranquilamente. No tenía un dolor muy grande, pero enseguida se me hinchó y eso siempre suele indicar algo grave. Volví al coche, fui a casa y después comenzó el calvario de la recuperación.

- El Eibar acababa de ejercer su opción de compra y estaba llamado a ser titular. Fue un shock.

- Después de acabar la temporada en un gran momento, que el club ejerza la opción de compra y suceda eso, te preocupa mucho porque tienes la sensación de que has fallado. Afortunadamente, se movieron rápido y pudieron fichar a Dmitrovic. El club se portó muy bien conmigo y con el resto de los compañeros que íbamos cayendo lesionados como moscas. Fueron muchos meses, muy largos, y aunque ahora ves que ha pasado, el día a día fue muy duro. Gracias a los recuperadores del club, grandes profesionales que se vuelcan con nosotros, ha sido más llevadero. Siempre estaré en deuda con ellos.

- Solo quedan tres partidos. ¿Qué se puede esperar?

- Queremos devolver a la afición algo de ilusión. Quedaríamos mal si pensamos que nos tenemos que dejar ir después de una gran temporada. Corremos el riesgo de afear la campaña y nadie quiere eso. Si ganamos en Girona, volvemos a engancharnos a las plazas de arriba y todos sabemos que no es lo mismo quedar octavo que decimocuarto.

- Sería comprensible que no quisiera pasarse otra temporada casi en blanco, pero Dmitrovic también se ha ganado con creces el puesto. ¿Qué solución atisba?

- Siempre digo que este año era para mí un año de recuperación después de la lesión, y más viendo lo bien que lo estaba haciendo Dmitrovic. Pero mi cabeza piensa solo en el Eibar. En pretemporada empezaremos de cero y todos querremos luchar por hacernos con el puesto.

- Hubo rumores sobre el Espanyol...

- Los rumores llegaron de Barcelona, pero mi agente no me dijo nada al respecto porque no estamos buscando nada fuera de aquí. Tengo contrato y eso me da mucha tranquilidad.

- Se acaba de anunciar la renovación de José Luis Mendilibar. ¿Satisfecho?

- Él tiene mucha culpa del buen trabajo que hemos hecho esta temporada porque sabe sacar lo mejor de nosotros. Estaba contento por haber firmado. Hay que darles la enhorabuena a él y a todo el cuerpo técnico. Se lo han ganado. Este es un gran grupo y empieza por ellos.