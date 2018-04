S.D. Eibar Los jugadores inéditos del Eibar: Yoel, Riesgo, Rico y Jovanovic Jovanovic. / dv Hay cuatro jugadores del Eibar que no han jugado ni un solo minuto esta temporada DV EIBAR. Jueves, 12 abril 2018, 10:25

Los porteros Riesgo y Yoel, el defensa Jovanovic y el centrocampista Fran Rico son los cuatro jugadores de la plantilla del Eibar que no han jugado ni un solo minuto. Las circunstancias de cada uno son distintas. El guardameta Yoel sufrió una grave lesión de rodilla derecha en vísperas de iniciar la pretemporada el pasado mes de julio cuando se rompió el ligamento cruzado anterior, el lateral interno y el menisco. Volvió en enero a estar a disposición de Mendilibar pero Dimitrovic no da paso; en el caso de Riesgo, el debarra no ha estado lesionado ni ha tenido circunstancia que le impidiera jugar, el buen estado de forma el portero serbio es la clave. Fran Rico es baja desde la pasada campaña y concluirá el campeonato sin jugar, trabaja en su recuperación. Y, por último, el central serbio Vukasin Jovanovic, que llegó cedido del Girondins de Burdeos en el pasado mes de enero en el mercado de invierno, no ha dispuesto de minuto alguno.