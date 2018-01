S.D. Eibar Xabi Iruretagoiena se marcha al Delhi Dynamos indio DV Viernes, 5 enero 2018, 07:32

A sus 31 años, el exguardameta del Eibar cree que aún no ha llegado el momento de colgar los guantes. Tras no encontrar un equipo de su gusto después de su infructuoso paso por el Zaragoza, el de Berriatua se ha sumado a la moda de embarcarse en la exótica aventura de marcharse a la India. Así, se ha comprometido con el Delhi Dymanos que dirige el ex técnico del Real Madrid Miguel Ángel Portugal.